Captan a Justin y Hailey Bieber derrochando amor en una playa de México

Justin Bieber está de paso por México para presentar varios conciertos de su “Justice Tour”, pero, esto no significa que al cantante no se haya tomado el tiempo para disfrutar de los paraísos turísticos que ofrece el país latinoamericano, junto a su esposa Hailey Bieber en bikini.

Después de su concierto en la Ciudad de México, el intérprete de “Sorry” y su esposa decidieron ir a disfrutar del Cabo San Lucas y disfrutar de las playas de este destino. A ambos se les captó abrazados en medio del mar en un paseo en el lujoso yate “Discovery”.

Estas fotografías obtenidas por un paparazzi muestran que la pareja estuvo muy cariñosa, a pesar de que hace poco, el cantante confesó que al principio de su matrimonio vivieron muchas situaciones complicadas. Aseguró que creía que su boda con Hailey, la cual ocurrió en un registro civil en Nueva York en 2018, podría ponerle punto final a sus problemas personales y que lo encaminarían por una mejor ruta y que así no eran las cosas.

“Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé… Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita”, fueron las palabras del cantante para Apple Music.

Adicionalmente habló sobre la importancia de la fe para su vida y cómo su espiritualidad lo ha ayudado: “Te das cuenta de que quizás no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe. Siento que me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a aceptarme y a perdonarme, y a entender que tengo que ir mejorando día a día”.

Adicionalmente, durante su concierto en la Ciudad de México, Justin Bieber dio un mensaje de paz y agradeció a sus fanáticos mexicanos por apoyarlo. El próximo show del cantante, después de estas vacaciones con Hailey Bieber, será en Zapopan, Jalisco.

