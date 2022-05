En curiosa selfie Ángela Aguilar muestra su tonificado abdomen frente al espejo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

Ángela Aguilar aprovechó su visita a Yucatán para tomarse curiosas selfies, y fue en un bar de Mérida donde se dejó ver frente a un espejo, usando jeans y un crop top de animal print. Las imágenes ya se acercan al medio millón de likes, y las complementó con la palabra “feliz”.

La cantante es una apasionada de la moda y gusta mucho de seguir las tendencias. Últimamente ha posado usando pantalones de mezclilla y diversos tops que dejan al descubierto su tonificado abodmen, como en la imagen que la mostró pintando un grafitti, y que causó revuelo entre sus fans. View this post on Instagram A post shared by Sebastián 💖 (@js10_s)

Ángela ya tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram, y actualmente es catalogada como la reina del regional mexicano. Ella disfrutó mucho de su estancia en Mérida, donde ofreció un concierto este fin de semana: “Mérida, me enamoré de tus colores, tu comida, y tu gente”. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

