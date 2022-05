Tata Martino contento con el  estilo de juego de México: “Hoy hemos tenido movilidad y frescura”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, aseguró este sábado que el estilo de juego que intenta plasmar en el ‘Tri’ recuperó la “belleza y frescura” en la victoria por 2-1 ante Nigeria en un partido amistoso en el AT&T Stadium de Arlington, Texas en Estados Unidos.

“En ningún momento de la eliminatoria habíamos perdido la idea de juego y en cada uno de esos partidos la idea estuvo reflejada, pero no tenía continuidad, belleza, frescura, y hoy hemos tenido eso, movilidad, frescura, nos hemos asociado bien”, explicó.

El entrenador de 59 años reconoció que México perdió esta belleza y frescura en los partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, en la que el ‘Tri’ terminó en el segundo lugar para conseguir el boleto a la Copa del Mundo Catar 2022.

“Ante Nigeria hemos manejado todas las facetas de estas forma de jugar: pases entre línea, pases profundos, pases cambiando de sector. Hemos presionando bien tras la perdida. Me parece que hemos recuperado cosas que nunca dejamos de intentar, pero que no hacíamos bien”, añadió el antiguo técnico del Barcelona.

Martino admitió que México, que anotó a los africanos gracias a una diana de Santiago Giménez y un autogol de William Troost-Ekong, sufrió de más luego de dominar los primeros 30 minutos del duelo ante Nigeria.

“Lo que más me gustó fueron los primeros 30 minutos, se vio reflejado esa recuperación de belleza y frescura, pero lo que a mí me gustaría es que eso se sostenga más en el tiempo, que tengamos más contundencia. Es imposible que el rival en 90 minutos no te haga sufrir y la sensación que tengo es que sufrimos demasiado”, señaló.

El ex seleccionador de Argentina y Paraguay dijo que decidió no alinear a figuras como el guardameta Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Jesús Corona y Héctor Herrera porque no contaban con el suficiente entrenamiento para retar a Nigeria.

“Este equipo que pusimos en campo era el que entendía que debía jugar porque es el que mas entrenamiento tuvo con nosotros; era los que se acercaban a tener condiciones para enfrentar el partido”, afirmó.

Gerardo Martino adelantó que para enfrentar a Uruguay este jueves en el State Farm Stadium de Arizona podría poner de inicio a Ochoa, Jiménez, Corona, Herrera, y otras estrellas mexicanas.

