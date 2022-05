Colate Vallejo Nágera publica su biografía, y dice que su peor error fue haberse casado con Paulina Rubio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Nicolás ‘Colate’ Vallejo Nágera, publica su biografía, en donde dice, entre muchas cosas, que su peor error fue haberse casado con Paulina Rubio. Además revela que fue abusado a los 13 años por su instructor de sky.

‘Colate según Nicolás’ es el título de su libro, que confiesa ante la prensa española que lo publicó porque quiere que, Andrea Nicolás, el hijo que tuvo con Pau, sepa toda la verdad contada por él.

¿De qué verdad habla? Por ejemplo, da detalles de su lucha para poder estar con él, lo despiadada, según Colate, que es Paulina para quitarle la posibilidad de estar junto a su hijo. Asegura que vivir en Miami es un castigo para él, pero que lo hace para estar cerca de Andrea.

“Lo he tenido todo. El lujo más absoluto. Y también he aprendido a vivir en la austeridad. A eso le he perdido el miedo. Diez años después, sé que vivo en un lugar en el que no encajo, porque en Miami sólo importa el dinero que hagas. Es una ciudad muy capitalista. No me gusta… Esta es mi cárcel emocional por la situación. Lo asumo”, dice en parte del libro.

También da detalles de los millones que tenía antes de conocer a Paulina, y asegura, con pruebas, que la mejor época de ‘La Chica Dorada’, fue cuando él manejó su carrera y sus conciertos. Que nunca fue un hombre mantenido, sino que más bien su ex le debe a él.

En otra parte del libro da detalles de su relación con las drogas, contó que ha probado de todo cuando era un hombre de la noche, cuando andaba de discoteca en discoteca, y de mujer en mujer.

“Muchas veces recurrí a ellas. Una vez recibí una llamada de atención que me ayudó a ponerle freno y, desde entonces, me salí de ese mundo“, cuenta en su libro sobre el mundo de las drogas ilegales.

Uno de los pasos más difíciles, valientes y sorpresivos de su libro, ‘Colate Según Nicolás’, es cuando confiesa que a los 13 años fue abusado sexualmente por un instructor de esquí.

“No sé a dónde quería llegar esa persona; seguro que no llegó a donde quería llegar… Me marcó y me cambió la vida deportiva, y me obligó a rechazarlo y salirme de ese ambiente que era mi favorito“, confesó Colate ante la prensa.

En el libro da detalles cómo ese profesor marcó su vida, lo alejó de el mundo que más amaba, y sobretodo por qué con tanta valentía decidió contarlo.

Paulina y Colate se enamoraron en una gira que la ‘Chica Dorada’ hizo en España, el empresario español tenía negocios en Madrid y en Miami, donde residen ambos hasta la actualidad. Se casaron el el 2007 en una fiesta espectacular la Riviera Maya, en donde hasta cantó Juan Gabriel… En el 2011 nació el único hijo de la pareja, Andrea Nicolás, y el que se convirtió en el botín de guerra desde que en el 2012 decidieron separarse.

Ambos llevan 10 años peleando en corte por la custodia, los permisos y todo lo que tiene que ver con el pequeño.

