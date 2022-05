Padre de Max Verstappen acusa a Red Bull Racing de favorecer a Checo Pérez y no a su hijo, el actual campeón de F1

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El padre de Max Verstappen, actual campeón de Fórmula 1 y coequipero de Checo Pérez, publicó un mensaje en el que parece que la victoria del mexicano en el Gran Premio de Mónaco le dio un poco de envidia, ya que acusó a la escudería de favorecerlo, en lugar de hacerlo con su hijo, quien es el monarca vigente.

Jos Verstappen destacó el triunfo del equipo, pero dejó claro que la estrategia no le ayudó a su vástago, lo cual le parece decepcionante.

“Red Bull logró un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a ponerse al frente. A Max, que es el líder del campeonato, no le ayudó en ese sentido la estrategia elegida. Se volvió completamente a favor de Checo. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato”, escribió en la columna que tiene dentro del sitio oficial del piloto de Red Bull Racing.

El principal argumento de Verstappen padre es que “el auto aún no tiene las características que favorecen el tipo de conducción de Max“, algo que desde el inicio de la temporada puso en evidencia, pero que no ha cambiado y que considera que es una ventaja para Checo, pero no para su hijo, que en esta carrera terminó en tercer lugar.

También ahondó en la estrategia del Gran Premio de Mónaco:

“Pérez en realidad ganó la carrera debido a la parada en boxes anterior. El equipo quizás pueda explicar eso como una apuesta, pero ya habían visto, por ejemplo con Gasly, que los intermedios eran la mejor opción en ese momento”, estableció.

“Me hubiera gustado que fueran por Max, pero claro no soy del todo objetivo. Creo que aquí se han tirado diez puntos de Max. Especialmente con los dos retiros que hemos tenido, necesitamos todos los puntos. No olvides que Ferrari actualmente tiene un auto mejor, especialmente en la calificación”, acotó, tratando de explicar que el apoyo para su hijo es necesario, debido a que la escudería podría perder el campeonato si no dejan que Max sume la mayor cantidad de puntos.

Es hasta el final de la columna cuando Jos dice sentir alegría por el triunfo de Checo en un circuito tan especial, pero inmediatamente después invita a todos a enfocarse en la próxima carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán, que será el 12 de junio.

