Checo Pérez se tambalea: A lo “paparazzi” captan al piloto mexicano, presuntamente, pasado de copas tras celebrar su triunfo en el GP de Mónaco

Luego del triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco, se viralizó un video que protagoniza el piloto azteca y es que, supuestamente, aparece pasado de copas tras el festejo.

En el clip se le ve al piloto de Fórmula 1 desalineado, intentando avanzar en línea recta para descender de un yate; sin embargo no lo logra tan fácilmente, por lo que alguien junto a él le ayuda y lo sostiene para que pueda seguir avanzando, ante la mirada atónita y divertida de sus acompañantes.

Checo aparece caminando descalzo, sólo con calcetines negros, mientras sostiene uno de sus zapatos en la mano y, en el video, otra persona señala que el otro zapato se encuentra flotando en el mar, ya lejos de la embarcación.

Si jalo con el Felipe… que puede salir mal …



Unas horas después 👇🏽 pic.twitter.com/BYrPTYVORp — Vortex Racing Podcast (@VortexF1podcast) May 30, 2022

Cabe recordar que, cuando recién terminó la carrera donde subió a lo más alto del podio, el corredor de Red Bull Racing prometió “mucha champaña esta noche”, lo cual bien pudo haber cumplido, ya que el video se comenzó a difundir el lunes, un día después del triunfo.

Momentos más tarde, apareció también una imagen donde a Pérez se le ve cantando en una fiesta, posiblemente del mismo domingo, ya que está vistiendo la misma camisa que trae en el video. that shirt has been through so much pic.twitter.com/uNEARH0bas— Charley☀️Checoposting☀️ (@checciardo) May 30, 2022

