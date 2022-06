Horóscopo de junio 2022: qué auguran los astros este mes para tu signo del Zodiaco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

ARIES

Tus planetas este mes. Con la Luna en seis, tu talento logra que otros piensen en ti para futuros proyectos de trabajo. Sabes que lo que haces se ve. Vas por un camino definitivo de ascenso laboral en el que la creatividad está incluida.

Dónde tomar acción. Tres planetas en tu zona tres te abren a un universo más amplio en lo social, muy diverso, de múltiples contactos. Alguien en especial abre tu curiosidad de explorar una técnica de conocimiento interior que no conocías. A partir del 17 se destraban trámites y temas legales que estaban estancados.

Amor y sexo. Basta de esas uniones corrosivas. Cambia tu manera de encantar, de seducir y tu gimnasia emocional con todos los demás. Vas a estar buscando (incluso en un amor que ya tengas) más plenitud, más liviandad, menos pegoteos.

El desafío. Una propuesta societaria desafiante. ¡Es para emprender!

Tu oportunidad. Provocas fascinación.

Tu aliado. Con Géminis, una curiosa conexión.

TAURO

Tus planetas este mes. Tu casa dos (la casa del dinero, entre otras cosas), encendida y llamando a la abundancia. Desarrollas planes que te ubican en el centro de las oportunidades para que tu actividad laboral rinda más. Vas a estar con más libertad para hacer cosas que te den placer.

Dónde tomar acción. Con Júpiter en once, te animas a cruzar fronteras que no te atreviste a cruzar antes, a decir lo que piensas e incluso a desafiar sistemas de creencias que consideras obsoletos. Este dibujo planetario es un combustible espiritual de alta gama si no impones tu punto de vista como si fuera el único. Atención con la soberbia.

Amor y sexo. El entendimiento, las pausas y los silencios compartidos, el adivinar al otro dejando a su vez que tu amor te adivine, es la pista del mejor amor todo este mes, no la pasión exacerbada, menos aún el control.

El desafío. Mantenerte mesurada, potente y liviana a la vez.

La oportunidad. Curar heridas enquistadas.

Tu aliado. Sagitario te transmite serenidad.

GÉMINIS

Tus planetas este mes. Con la Luna en cuatro, surgen recuerdos de la infancia y salen a la luz situaciones que estaban guardadas en tu memoria inconsciente. Encuentros sanadores con tu clan es lo que te ofrece el universo este mes para que, con la familia que tú misma armas, la energía circule más potentemente y con más armonía.

Dónde tomar acción. Con Júpiter en diez, concretas proyectos con resultados que superan tus expectativas. Estimulada y muy contactada espiritualmente con la actividad que haces. Incluso dentro de equipos de trabajo, una fluidez y una armonía que hacen más placentera y productiva tu tarea.

Amor y sexo. Con tu pareja, un espacio de libertad que enriquece el encuentro y que genera más deseo y pasión. Si no estás en pareja, vas a notar cómo tu energía magnetiza y atrae miradas (y aun cuando estés ya con un amor).

El desafío. No escabullirte de tu emocionalidad.

La oportunidad. En lo económico, una jugada impecable.

Tu aliado. Piscis define su posición.

CÁNCER

Tus planetas este mes. Con Marte en tu signo, con mucho arranque y desde el mismo pulso del deseo, vas a tomar decisiones de dejar atrás lo viejo: un amor que no va más, un trabajo que no es productivo, un hábito tóxico. Arrancar hacia lo vital es la consigna.

Dónde tomar acción. En tu trabajo, opciones más atractivas y estimulantes. Buen momento para darte a conocer, para recurrir a las redes, para hacer los contactos adecuados. A partir del 19, una respuesta sorprendente abre una puerta laboral magnífica. Estate atenta, mantente tranquila, confía en ti. Buen momento laboral y de muchos cambios.

Amor y sexo. Con Venus en doce, sabe esto: el instinto maternal con tu pareja trae fecha de vencimiento asegurada. La estrategia: jugarte a “un dar y un recibir” más atrevido y sin tanto protocolo. La liviandad trae plenitud en el amor.

El desafío. ¡Ordena tus papeles!

Tu oportunidad. Capitaliza conocimientos acumulados en años.

Tu aliado. Virgo te ayuda a ponerte al día en lo que haga falta.

LEO

Tus planetas este mes. Con tres planetas en once, parte de la regla del juego de este mes va a ser abrazarte a fondo en tareas de compromiso social, entremezclándote con una multitud de energías diversas sin temer que tu singularidad pase inadvertida. La consigna es: “con espíritu comunitario y, a la vez, sin despersonalizarte”.

Dónde tomar acción. La Luna en Virgo en tu zona dos va a llevarte a hacer un orden detallado en el manejo de tus recursos (en lo económico y en todo sentido). No te embarques en proyectos ilusorios, asesórate antes de tomar decisiones. Más equilibrada la energía laboral a partir del 23.

Amor y sexo. Te vas a sentir muy bien contigo misma y esto va a generar un trueque afectivo potente con todos tus otros. Una energía luminosa vibrando a favor en los temas del amor a partir del 18.

El desafío. Que el orgullo no le gane territorio a la humildad.

Tu oportunidad. Una invitación inesperada a un viaje con buena compañía.

Tu aliado. Capricornio te da lo que necesitas.

VIRGO

Tus planetas este mes. Las responsabilidades aumentan en tu universo laboral. Los planetas están proponiéndote avanzar con libertad y madurez en algo independiente. Buen momento para hacer esos contactos indispensables que pueden ayudarte en este proceso.

Dónde tomar acción. La Luna en tu signo va a exaltar enormemente tus aspectos sutiles. Excelente momento para hacer un viaje sanador hacia tu mundo interior. Medita, pinta, anótate los sueños. Con amor y/o a través de situaciones que proponen desafíos: las mujeres de tu clan, tus grandes maestras.

Amor y sexo. Si te das tiempo a reflexionar en silencio y sin extraviarte de ti, va a ser posible que establezcas un encuentro de amor inspirador, enriquecedor y potente. El riesgo es perderte en anhelos ilusorios. No hay estrategias, solo los pies en la tierra.

El desafío. No ejercer presión.

Tu oportunidad. En el trabajo, todo para crecer.

Tu aliado. Escorpio y Géminis aplauden tu atrevimiento.

LIBRA

Tus planetas este mes. Con Marte en la zona diez, tomas la decisión de independizarte en lo laboral. Es el momento de ir por aquello que más te apasiona. Mes de mucha actividad, de cierta inquietud, de puertas que se abren casi mágicamente para lograr eso que tanto anhelas.

Dónde tomar acción. Encuentras el hilo conductor que une cada experiencia y te das cuenta del orden que existe por debajo de todo. Tres planetas en tu casa nueve acompañan este gran descubrimiento. Te atreves a cruzar fronteras que eran infranqueables y con esa libertad interior das un paso enorme en tu proceso evolutivo.

Amor y sexo. Vas a sincerarte contigo misma de tal manera que te va a permitir ver a tu pareja de otra forma. Mejora la calidad en la comunicación con tu amor. Se reafirman las ganas de estar juntos.

El desafío. Ponerles punto final a las actitudes evasivas.

Tu oportunidad. Sales del piloto automático del miedo y te abres a la abundancia.

Tu aliado. Acuario te ayuda a derribar barreras.

ESCORPIO

Tus planetas este mes. Se van a estar reactivando todos tus volcanes internos con tres planetas en la zona plutoniana de tu mapa. ¿Qué se despierta con esto? Magnetismo, sexualidad potenciada, enojos estallados y poder. El aprendizaje va a ser ver cómo vivir tanta intensidad sin lastimar ni lastimarte.

Dónde tomar acción. Sin pelos en la lengua, vas a decir lo que tengas que decir dentro de un grupo de trabajo. Limpieza sanadora, caótica y, a la vez, beneficiosa a partir del 23.

Amor y sexo. Vas a estar logrando ver claramente qué te atrapa, qué le pones a tu pareja que no tiene y qué realmente te enamora del amor con el que estás. Si la pareja es real, vas a poder crecer aún más en una relación libre de disfraces, si no lo es, va a ser tiempo de tomar decisiones importantes.

El desafío. No te tires a una pileta cuyo caudal de agua no mediste.

Tu oportunidad. Movimiento económico oportuno.

Tu aliado. Capricornio espera tu llamado.

SAGITARIO

Tus planetas este mes. Apela a tu valía personal. Marte en ocho te va a dar la energía necesaria para que encares esas cosas que postergas porque implican un esfuerzo psicológico importante. Con la familia, es tiempo de poner negro sobre blanco. No desperdicies esta oportunidad.

Dónde tomar acción. A partir del 18, trámites que estaban estancados se destraban. Además, encuentras la clave de cómo mejorar tu relación con personas con quienes trabajas y esto genera un ambiente más diáfano que mejora la calidad y el resultado de lo que producís como profesional.

Amor y sexo. Sales de un período de estar un poco metida para adentro. Mercurio y Venus en la zona vincular te sacan de la indefinición y del encierro. Vas a sentir que algo luminoso te sucede con los otros. Te abres al mundo del placer y del amor.

El desafío. Para sanar, metete a fondo en eso que te hace doler.

Tu oportunidad. A partir del 13, aumento en tus ganancias no planificado.

Tu aliado. Tauro enciende todos tus motores.

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes. Con Mercurio en seis, te organizas mejor, observas detalles que se te habían pasado por alto y encuentras los colaboradores que buscabas. A tu trabajo le sumas algo nuevo que habilita aún más crecimiento. A partir del 16, una sorpresa en este sector de tu vida y la sensación de que todo se mueve velozmente.

Dónde tomar acción. ¡Basta a los miedos! Te decides a encarar algo que siempre postergabas, ¿proyectar un viaje lejos, hacer un curso de manejo, estudiar algo diferente, empezar a meditar? Finalmente, sin culpas, te das permisos para disfrutar más de la vida en todo sentido.

Amor y sexo. Con Venus en Géminis, buen humor y más liviandad compartidos con tu amor. Un viaje postergado juntos ya está nuevamente en bandeja para ser concretado.

El desafío. Salto hacia una cotidianidad menos severa.

Tu oportunidad. Con la persona adecuada, la mejor transacción económica.

Tu aliado. Acuario te muestra cómo es posible ponerles alas a tus pies.

ACUARIO

Tus planetas este mes. Fértil para crear algo que sale de tu corazón: un hijo, un proyecto independiente, un papel protagónico en una obra de teatro o un libro. Con tres planetas en la zona cinco de tu rueda zodiacal, en lo que sea que hagas va a resonar esta frase: “Aquí hay amor, aquí estoy yo”.

Dónde tomar acción. Poner en orden lo heredado de la familia se vuelve trascendente. Salen a la luz cosas no dichas, viejas confusiones en temas de dinero que arrastra el clan, todo lo pendiente retenido se suelta, explota. Tú, viviendo con extrema intensidad esta revelación y esta inmersión de tanta limpieza y de tanta sanación emocional.

Amor y sexo. Renuevas los contratos de amor con tu amor (¿o con un viejo amor?). Alguien que ya conoces o alguien del pasado cambia tu presente.

El desafío. No mires para otro lado.

Tu oportunidad. Tu creatividad se manifiesta y triunfa.

Tu aliado. Aries le da vuelo a tu imaginación.

PISCIS

Tus planetas este mes. Con Mercurio en Géminis en la base de tu carta, sales del aburrimiento, de la monotonía y tu cotidianidad se vuelve multifacética y más estimulante. A partir del 22, te va a llegar la información necesaria para embarcarte en un próximo proyecto creativo y potente.

Dónde tomar acción. Entra gente nueva a tu equipo de trabajo y termina la desidia. Buen momento laboral con repercusión incluida. Además, una decisión importante respecto de un viaje (para más adelante) Tu mente y tu espíritu, ya con el equipaje listo.

Amor y sexo. Aprendes a quererte y a cuidarte y decides pasarla bien, no importa si estás acompañada o sola. Este buen trato para con vos misma trae una realidad afectiva que no sospechabas. Todo siempre es primero adentro y luego afuera.

El desafío. Delegar tareas que te hacen sentir contrariada.

Tu oportunidad. Una estrategia laboral perfecta en el momento oportuno.

Tu aliado. Capricornio, siempre cuidando tu energía.

Ana Bilsky

