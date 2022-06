Ana Bárbara expone sus torneadas piernas con una arriesgada pose

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Bárbara volvió a causar revuelo en redes sociales tras compartir una provocativa fotografía en la que posó con un abrigo que dejó al descubierto sus torneadas piernas.

La “Reina Grupera” sigue demostrado que no solo es una exitosa cantante y talentosa compositora mexicana, sino que también es una de las celebridades más bellas de la actualidad, lo cual ha sido comprobado por quienes la admiran sobre los escenarios musicales, a través de las pantallas de televisión o incluso las redes sociales, en donde continuamente deja a la vista su deslumbrante belleza.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la originaria de Río Verde, San Luis Potosí, presumió su espectacular silueta dejando con la boca abierta a cerca de 3 millones de usuarios que la siguen. Y es que, en una de sus más recientes publicaciones, presumió sus piernas con una arriesgada pose en la que casi enseña de más mientras abraza su guitarra y viste un enorme abrigo de peluche color gris.

“Emocionada por verlos este Domingo en #WEHO Pride pedazos de mi alma! West Hollywood Park“, escribió la cantante mexicana junto a la instantánea que ya cuenta con cerca de 26 mil reacciones en forma de corazón.

Pero eso no fue todo, ya que la publicación que utilizó para recordarle a sus fans que se presentará el próximo 5 de junio en el Festival de Musical WeHo Pride en la ciudad de West Hollywood, también recibió miles de mensajes de admiración por ser una de las artistas más bellas y carismáticas, pero sobre todo que gozan de una figura de infarto.

Pero eso no ha sido todo, pues la intérprete de “Bandido” demostró días antes que el tiempo no pasa por ella, por lo que a sus 51 años modeló un atrevido vestido color plata con el que su figura resaltó de forma espectacular y como solo ella sabe hacerlo. Lo anterior mientras interpreta el tema “Cómo me haces falta” durante el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde no solo hizo gala de su talento, sino que también presumió su deslumbrante belleza. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

También te podría interesar:

–VIDEO: Ana Bárbara llamó “payasito” a Raúl Velasco y bromeó de la altura del conductor

–Ana Bárbara dice que, al igual que Talina Fernández, ella también se quiere “encuerar”

–Gomita presume sus curvas con ajustados leggins y atrevidos pasos de baile junto a Ana Bárbara