Claudia Martín de luto tras la muerte de su abuela Maruquita

Claudia Martín es una de las protagonistas de telenovelas consentidas del público latino. La actriz recientemente terminó de protagonizar la nueva versión de “Los Ricos También Lloran” y anteriormente se le vio en melodramas como “Sin Tu Mirada”, “Fuego Ardiente”, “Como Tú No Hay 2” y “Amar a Muerte”.

A pesar de estar en un gran momento de su carrera artística, la felicidad se ha convertido en luto tras la noticia de que murió su abuela. Fue la propia actriz que lo dio a conocer en sus Instagram Stories agradeciendo los mensajes de sus seguidores expresando sus condolencias.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes, no he podido leerlos pero aprecio mucho su tiempo y sus bonitas intenciones”, publicó la estrella. “Mi abuela descansa en paz y sólo puedo decir que fue una mujer muy feliz, rodeada de amor y agradecida con la vida. Nos deja un gran legado y gran responsabilidad de seguir su ejemplo: siempre preocupada y entregada a los demás. Te siente más cerca que nunca Maruquita“.

Fue el 31 de mayo cuando Claudia dio a conocer la noticia del fallecimiento de su abuela y le dedicó unas sentidas palabras en Instagram.

“Siempre me imaginaba este día… en diferentes escenarios y momentos… hoy llegó el día y no lo vi venir… hoy recibo la noticia de que ya no estás en este plano, que has decido descansar en paz… mi Maruquita hermosa 🤍 tan especial que eras (no por ser mi abuela) te ganaste el cariño de toda la gente que te conoció”, escribió la actriz. “Ahora eres otro angelito para mí y sé que desde donde estás me cuidas y me guías a partir de hoy por siempre y para siempre”.

Claudia continuó: “Naciste en el mes de las flores y te fuiste en su último día!!! hoy más que nunca entiendo el significado tan especial que tienen en mi vida. Descansa en paz viejita Marrruquita, gracias por esa última semana a tu lado que nos recibiste con tanta alegría y amor en tu casa soy y seré tu niña por siempre!!!”

