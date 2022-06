Felipe Calderón se cansó de las críticas de su festejo con Checo Pérez en Mónaco: “La formación de mi patrimonio es pública desde 1988”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El triunfo de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco sigue dando de que hablar, pero sobre todas las cosas se sigue mencionando su celebración junto al ex presidente de México Felipe Calderón, a quien muchos criticaron. Ante esta realidad, Calderón respondió a través de sus redes sociales y dejó claro que su patrimonio y formación es público desde el año 1988.

Muchos detractores del ex presidente mexicano lanzaron comentarios haciendo alusión a la presunta vida de magnate que se da Calderón. Uno de los principales críticos fue el ex senador del PRD, Demetrio Sodi, quien afirmó que el ex presidente dañaba la reputación de México.

“Que vergüenza como mexicano tener un expresidente como Felipe Calderón que nunca maduró, que como presidente se sintió generalito e inició la guerra contra el narco y ahora sin importarle qué sigue representando a México se avienta una alberca sin cuidar la imagen del país”, escribió.

Pero el mensaje no quedaría allí, ya que siguió cuestionando su estilo de vida y poder adquisitivo: “Coincido en muy pocas cosas con López Obrador, pero coincido en la necesidad de la austeridad de los políticos y no me explico cómo un ex presidente puede pagar un viaje a Mónaco e ir a un Gran Premio y otro, Peña Nieto viviendo en España”, prosiguió.

Que vergüenza como mexicano tener un expresidente como Felipe Calderón que nunca maduro, que como presidente se sintió generalito e inició la guerra contra el narco y ahora sin importarle qué sigue representando a México se avienta una alberca sin cuidar la imagen del país. — Demetrio Sodi (@demetriosodi) May 30, 2022

Camaradería entre Checo Pérez y Felipe Calderón

Luego del triunfo de Checo Pérez en Mónaco se pudo observar una gran celebración del piloto por la gran hazaña conseguida, la cual representaba su segunda victoria con Red Bull y la tercera en su historia. En medio de esa celebración se hizo presente el ex presidente de México Felipe Calderón con que demostró una gran amistad y camaradería, tanto así que se lanzaron juntos a la piscina como muestra de alegría por la hazaña de Checo.

La respuesta de Felipe Calderón

Ante todas las críticas recibidas, el ex presidente mexicano se cansó y lanzó un contundente mensaje en las redes sociales, defendiéndose de sus detractores y aclarando varios puntos. “Viajo mucho por mi trabajo, no tengo propiedades en el extranjero, voy a la Fórmula 1 por la comisión que presido en la FIA y he sido aficionado siempre. La formación de mi patrimonio es pública desde 1988. Nunca robé y sigo trabajando”, subrayó Calderón.

El ex presidente mexicano no ocultó su fanatismo por la Fórmula 1 y con este comentario espera poder dejar atrás los comentarios de un hecho que pasó de lo simple a ser manificado. Viajo mucho por mi trabajo, no tengo propiedades en el extranjero, voy a la @F1 por la Comisión de A&S que presido en @FIA y he sido aficionado siempre. La formación de mi patrimonio es pública desde 1988. Nunca robé y sigo trabajando👇 https://t.co/OaYnFVCTat @El_Universal_Mx— Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) June 2, 2022

