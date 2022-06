¿Cuánto café es demasiado?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Empecé a beber café cuando era adolescente para poder hacer las actividades extraescolares en la mañana y los cursos extras del instituto para obtener créditos universitarios. Después de una parada en el 7-Eleven para comprar café de avellana y un rollo de dulces Spree (no juzguen), estaba lista para el día que me esperaba. De joven, superé tareas tediosas, como la introducción de datos, tomando casi una jarra de café gratis en el trabajo cada día.

Ahora me despierto por la mañana esperando que una taza sea suficiente para mantenerme alerta hasta la hora de comer, porque dos se convierten rápidamente en tres, y puede que no haya forma de parar. Lo tomo de cualquier manera si siento que lo necesito, pero el nerviosismo inducido por el café termina apareciendo. Sin embargo, la cuestión es la siguiente: tanto si te tomas el café caliente incluso cuando hace 100º F, como si te lo preparas en frío en casa, o si optas por el café instantáneo (que ha evolucionado mucho desde el Nescafé), o si prefieres que sea de McDonald’s, el café puede ser bueno para ti.

Lo mejor después de levantarse

El café podría reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades hepáticas, cánceres de endometrio y de boca, y diabetes tipo 2, y hay indicios de que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer de piel y enfermedades respiratorias.

Los bebedores de café también pueden vivir más tiempo que los que no lo hacen, en parte porque es rico en antioxidantes llamados polifenoles. En un estudio de 2017 publicado en Annals of Internal Medicine, se hizo un seguimiento de casi 200,000 personas, que tenían entre 45 y 75 años cuando comenzó el estudio, por un periodo de alrededor de 16 años. Aquellos que bebían una taza de café normal o descafeinado al día tuvieron un 12% menos de riesgo de morir por cualquier causa durante el periodo de estudio.

Si, así como yo, alternas entre el café y el té durante el día, eso también puede ser bueno para ti. En un estudio publicado el año pasado en la revista PLOS Medicine, los investigadores descubrieron que las personas que bebían de 2 a 3 tazas de café más 2 o 3 tazas de té al día tenían un riesgo un 30% menor de padecer demencia o derrame cerebral en comparación con las personas que no bebían ninguna de las dos cosas, posiblemente gracias a todos los antioxidantes.

Así que en este Mes de la Herencia Asiática, Hawaiana y de las Islas del Pacífico, considera la posibilidad de tomar una o varias tazas de yuanyang, una combinación Increíblemente deliciosa de ambos.

Entonces, ¿dónde se puede marcar el límite?

En general, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), una persona media puede consumir con seguridad hasta 400 mg de cafeína al día, la cantidad que contienen de tres a cinco tazas de café de 8 onzas.

Y beber más de una taza puede ser beneficioso. Un estudio de 2009 publicado en la revista Circulation, en el que se realizó un seguimiento de 83,076 mujeres durante 24 años, descubrió que las mujeres que consumían de 2 a 3 tazas de café al día, con una media de 469 mg de cafeína en total, tenían un riesgo casi un 20% menor de sufrir un derrame cerebral en comparación con las mujeres que bebían menos de 1 taza al mes.

Sin embargo, si tienes alguna enfermedad o sensibilidad a la cafeína, consulta con tu médico. Y escucha a tu cuerpo. Si tu estómago suena como una lavadora enojada, si tu corazón late mucho más deprisa de lo habitual y si te sientes más tembloroso y nervioso, probablemente sea el momento de dejarlo. Según la FDA, un exceso de cafeína puede incluso hacer que te sientas molesto.

¿Cómo lo tomas?

Aunque, en líneas generales, el café puede ser bueno para ti, “deja de serlo cuando le añades crema, azúcar, jarabes azucarados o crema batida”, dice la editora de salud y alimentación de CR, Trisha Calvo.

Los fans acérrimos de agregarle mantequilla sin sal a su café en lugar de leche, consumen 102 calorías y 12 gramos de grasa por cada cucharada. Mientras tanto, añadirle 2 onzas de leche entera a cada taza, tal vez incluso vaporizada, espumada y vertida suavemente sobre la infusión, aporta 38 calorías y 2 gramos de grasa, según la nutricionista de CR Amy Keating. La misma cantidad de leche de soja sin endulzar le aporta bastante menos de ambas cosas: unas 20 calorías y 1 gramo de grasa. Por cada cucharadita de azúcar, estás consumiendo 16 calorías, dice Keating.

Si las bebidas de café congeladas van más con tu estilo, tal vez te interese (o no) saber que un Frappuccino de caramelo estándar de 12 onzas hecho con leche entera de Starbucks tiene 260 calorías. Eso es más de lo que se obtiene comiendo un donut glaseado de Dunkin.

¿No puedes despertarte, o no puedes dormir?

“La cafeína permanece en el cuerpo durante MUCHO tiempo”, dice el médico Samuel Friedlander, especialista en sueño de la Universidad de los Hospitales, con sede en Solon, Ohio. Friedlander recomienda que la gente evite la cafeína después de las 2 de la tarde, de modo que la mayor parte de la cafeína que se ha consumido haya salido del cuerpo a la hora de acostarse.

Sin embargo, esto es una generalización, y el momento de dejar de tomar café u otras bebidas con cafeína puede variar en función de cuándo te vayas a dormir y cuándo trabajes. Además, la forma en la que el cuerpo procesa la cafeína puede variar de una persona a otra, dice la médica Sally Ibrahim, experta en sueño y directora médica del Centro Médico de la Universidad de los Hospitales de Cleveland.

¿Tomarías un café de hongos?

Si estás reduciendo la cafeína, los cafés y las bebidas parecidas al café son opciones populares – al menos basándonos en los estantes de las tiendas de alimentos saludables, que tienen numerosas opciones para elegir, y en los anuncios que aparecen en cada rincón de Instagram y otras plataformas de redes sociales. Antes de probar cualquiera de estas alternativas, es bueno saber que no todas saben exactamente igual al café. Puedes conseguir granos de café mezclados con hongos, bebidas parecidas al café mezcladas con hongos y, tal vez, algo de achicoria para lograr un sabor más parecido al del café, y luego hay alternativas de café con hongos que no saben a café, así que asegúrate de leer las etiquetas y buscar las notas de sabor que te gusten.

Así como yo aprendí después de probar varias, algunas de las opciones con menos cafeína e incluso sin cafeína son realmente comparables con el café, o simplemente son sabrosas, gracias a sabores como el jengibre y otras especias chai, la cúrcuma y el cacao.

“Suelen aportar un sabor intenso y rico, a veces enriquecido con nueces, que mejora con la frecuencia del consumo a medida que uno se acostumbra”, dice el micólogo Paul Stamets, que ha publicado varios libros sobre hongos y salud.

Lo peor de mi experiencia fueron sus precios. Por ejemplo, una caja de 15 raciones de bolsitas de Mud Wtr Mud, que contienen una mezcla de masala chai, cacao y varios tipos de hongos, cuesta $30, frente a los $12 o menos que me gastaría en una libra de café normal.

“Los hongos tienen un sabor bastante terroso”, dice el doctor Gordon Walker, quien dirige los canales de redes sociales de Fascinated By Fungi. Dice que los hongos se pueden tostar o asar para que se caramelicen y se doren, potenciando ese sabor. “Creo que algunas marcas no son sinceras a la hora de promocionar los beneficios de los hongos”, afirma Walker y señala que lo mejor es comer el propio hongo. Pero eso no significa que esté en contra de las alternativas de café que contienen hongos. “Esto ofrece a los consumidores más opciones a la hora de tomar sus bebidas matutinas y podría aportar algunos beneficios para la salud”, afirma.

Los hongos Lion’s mane, en particular, son un ingrediente popular en las alternativas al café, y por sí solos. Las primeras investigaciones sugieren que pueden tener efectos positivos sobre el intestino y el estado de ánimo. Otras investigaciones sugieren que el Corydceps, que también puede encontrarse en las alternativas al café, puede ayudar a aumentar la resistencia, dice Walker. También puedes encontrar chaga, cola de pavo y otros tipos de hongos en estas bebidas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.