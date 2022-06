AMLO confirma que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque EE.UU. no invitó a todos los países

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas a realizarse en California, debido a que Estados Unidos rechazó invitar a todos los países del continente y en su representación asistirá el canciller Marcelo Ebrard.

“Acerca de la Cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación en la del Gobierno, Marcelo Ebrard, y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo.

“Yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto, a las naciones y a sus pueblos”, mencionó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que tiene muy buena relación con Joe Biden pero afirmó que el mandatario estadounidense fue presionado por el partido Republicano y por líderes de la comunidad cubana en ese país para que no se invitara a todos a la Cumbre de las Américas.

“Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno, en este caso siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del partido Republicano y también del partido Demócrata que tiene que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba entonces ellos tienen mucha influencia y como vienen elecciones, les tienen miedo porque amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos y tienen mucha influencia”, afirmó.

López Obrador insistió en que los políticos de los partidos Republicano y Demócrata, entre ellos el senador Roberto Menéndez, mantienen una política de cerrazón por avalar el bloqueo económico a Cuba y violar los derechos humanos de la isla.

“Fíjense, la situación tan difícil del presidente Biden, son 50 y 50 los senadores, 50 Republicanos y 50 Demócratas, y uno de esos es el de la comisión de política exterior del Senado y es ese señor Menéndez (Roberto Menéndez, senador Demócrata) y es de la comunidad cubana. Y ese tiene una enorme influencia, pero si seguimos así, dependiendo de la decisión de un señor, de la influencia de un señor, de los rencores de un señor y olvidamos a nuestros pueblos, pues entonces estamos actuando de manera sectaria, traficando con el dolor de los pueblos, sacando provecho medrando en lo político, en lo económico, eso no, y nuestros hermanos cubanos en Florida en Estados Unidos cuánto son, cuatro millones, ¿cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? 40 millones”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador lamentó no poder encontrarse con el presidente Joe Biden, a quien le envió un abrazo, porque lo considera “un hombre bueno”, pero insistió en que está sometido “a fuertes presiones extremistas”, y de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos.

“Ya basta de eso… Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una Cumbre en ese contexto, eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra constitución, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos”, argumentó.

A pesar de su ausencia a la Cumbre de las Américas, López Obrador anunció que en julio próximo viajará a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden y hablar sobre la integración de América. Sin embargo aclaró que su viaje dependerá también de la agenda del mandatario estadounidense.

“Lo voy a visitar (a Biden) en julio, voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea, así es necesario hacerlo en América”, adelantó.

Otro tema que abordará con Joe Biden será la migración en Centroamérica “porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver con medidas coercitivas en el caso de migración”.

El presidente tabasqueño también reveló que tratará con su homólogo estadounidense temas como la integración económica y el respeto a las soberanías.

