Erling Haaland denunció que un jugador de Suecia lo amenazó en pleno partido: “Dijo que me iba a romper los pies”

Este domingo, Noruega derrotó 2-1 a la selección de Suecia en el partido de la UEFA Nations League. El combinado noruego ganó con dos goles del delantero estrella Erling Haaland, quien denunció que uno de los jugadores suecos lo amenazó e incluso lo llamó “puta”.

“Primero me llamó puta, puedo decir con seguridad que no lo soy. En segundo lugar, dijo que me iba a romper los pies, al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien”, dijo Haaland en entrevista con el canal noruego TV 2 en los alrededores de la cancha luego del encuentro.

El noruego cuando marcó su segundo gol del partido en el minuto 69 lo celebró frente al sueco Milosevic en el estadio Friends Arena y luego mandó a silenciar a los aficionados de Suecia que se encontraban en la grada.

Det ender 2-1! Vi vinner i Sverige💯Haaland scorer et mål i hver omgang før Sverige reduserer på overtid. Denne smakte godt🥳#sterkeresammen #svenor pic.twitter.com/8SKqfLZxcc — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 5, 2022

A pesar de las declaraciones de Haaland, Milosevic luego expresó que lo que dijo el noruego era falso y que por lo tanto él nunca le dijo nada de las amenazas e insultos durante el partido.

“Yo no he dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo nos hemos comunicado. No hablo inglés en el campo, por lo que es extraño que diga cosas que yo no he dicho”, expresó el sueco.

Milosevic explicó que aunque hubo roces con la selección noruega en realidad no fue tanto como para insultarse entre ellos. “No, no realmente, para ser completamente honesto. He jugado partidos en los que me he enfadado más”, indicó.

Haaland continúa con un ritmo increíble en lo que se refiere con la selección nacional. En los dos partidos que ha disputado recientemente de la Nations League suma tres tras el doblete contra Suecia y uno más que marcó ante Serbia.

El noruego desde que viste la camiseta de la selección mayor tiene 18 dianas en 19 partidos internacionales. El nuevo refuerzo del Manchester City tendrá en agosto su primera campaña en la Premier League y se apunta como una de sus mejores temporadas.

