‘Tata’ Martino explica por qué continúa en la selección pese a las críticas y reveló sus preocupaciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de todas las críticas que ha recibido por parte de la afición y la prensa, Gerardo Martino se ha mantenido al pie del cañón con la selección. Y aunque los resultados no lo han acompañado últimamente, motivo por el cual los hinchas han exigido su renuncia, el estratega argentino explicó por qué se mantiene en el banquillo azteca.

El argentino explicó que durante su gestión siempre ha existido la autocrítica cada vez que la selección tiene un mal partido, por lo que ha aprendido a lidiar con ello.

El DT de @miseleccionmx, Gerardo Martino, analiza el duelo ante Ecuador



🗣"Buen partido, buen rival. Creo que debimos haber ganado"



🔴En vivo 📺TUDN pic.twitter.com/IPuznQdEfr — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) June 6, 2022

“No me resultaría fácil explicarlo, porque nunca hemos sido un grupo que le hayamos escapado a la autocrítica, cuando jugamos mal, decimos que jugamos mal. Pero desde junio o julio se instaló esto, jugando partido con la reprobación. Hoy no merece la reprobación, pero no nos tocó ganar”, comentó el ‘Tata’ tras empatar sin goles contra Ecuador.

Así mismo, Martino pensó que con la clasificación, la situación cambiaría un poco, pero sostiene que se mantiene en el banquillo pese a las críticas porque la relación entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico es muy fuerte.

"Intentaremos hacer lo mejor en ese partido, pero no es nuestro rival", Gerardo Martino y el duelo ante @Argentina en el Mundial🤔



🔴En vivo 📺TUDN pic.twitter.com/TtariYaxrj — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) June 6, 2022

“Eso está fuera del alcance de un entrenador, pero como se hizo una constante pasa lo de atrás. Sí esperaba que esto iba a cambiar con la clasificación. Nosotros tenemos que tratar de jugar como hoy, como contra Nigeria, reconocer lo que hacemos mal. Somos gente que hacemos las cosas bien, no le faltamos el respeto a nadie. Si hay algo que sostiene esto es la relación dirigente, jugadores y cuerpo técnico, si esto no estaría firme, no estaría acá”, continuó explicando.

A pesar de sentirse tranquilo en el banquillo de México, la realidad de la selección es palpable. En 10 juegos solo ha podido anotar 8 goles, dejando en manifiesto la carencia de anotaciones. Sin embargo, esto no es motivo de preocupación para el ‘Tata’ que reveló cuándo sintió verdadera preocupación.

"Hay un criterio de aferrarse a que el gol es del 9 y nosotros entendemos que no exclusivamente es del 9", Gerardo Martino y el partido de @Raul_Jimenez9😱



🔴En vivo 📺TUDN pic.twitter.com/poSs4luzK9— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) June 6, 2022

“Preocupado estaba cuando perdimos con EU y Canadá en noviembre del año pasado, ahora tratamos de jugar bien. Les digo que no pierdan de vista que consiguieron algo y van a estar allá, entonces lo que les pido es que encontremos una puesta a punto y estar en la mejor forma en la Copa del Mundo”, confesó.

También puede interesarte:

Apareció de nuevo: El grito homofóbico hizo acto de presencia en el México vs. Ecuador

Tiene competencia: Tras los malos resultados de el ‘Tri’ candidatos levantan la mano para relevar Martino del banquillo de México

A pesar de los malos resultados, Gerardo Martino superó un gran récord que poseía Ricardo La Volpe en la selección mexicana