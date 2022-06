Irán Castillo está de luto por la pérdida de un gran amigo y comparte su despedida en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Actualmente, la actriz Irán Castillo está viviendo una situación difícil, tal como compartió redes sociales, se encuentra de luto, pues perdió a un ser querido, a quien despidió con un sentido y bello mensaje en redes social.

“¡Cuánta maestría nos comparten los caninos! Puro amor incondicional, sin importar si los regañaste, los ignoraste, si no les pusiste atención, ellos siguen moviéndote la colita con tanto amor……. Sin juzgarte si estás enojado o no estás en la mejor actitud, ¡te siguen amando y se emocionan de verte ,inclusive si acaban de verte hace unos minutos!”, fueron las palabras de la protagonista de “S.O.S. Me estoy enamorando”, para despedir a una de sus mascotas.

Las palabras fueron acompañadas por una fotografía con la urna que tenía las cenizas del perro, agregando: “¡Si estás triste te acompañan en tu emoción y te abrazan con su presencia! Tanto que aprenderles….. ¡Gracias Cancanete por existir! ¡Sé que sigues existiendo de otra forma y seguirías enseñándome el amor incondicional! Te amo”.

Al leer este hermoso mensaje de la actriz, famosos como Leonardo Herrera y Jorge Trejo, así como muchos fanáticos comentaron en la publicación para apoyar a Castillo en este momento: “Los ángeles sin alas que dios nos mandó. Es muy triste una partida de un ser de 4 patas”, “Muy cierto, Irán Castillo. Son un amor”, y “Es un dolor muy feo. También, acabo de perder a mi perrito, es muy triste. Pronta resignación, saludos”.

Irán Castillo no compartió las razones por las que falleció su mascota. Sin embargo, durante el embarazo de su segundo hijo, sí compartió varias imágenes junto a este importante integrante de su familia, asegurando que ya estaba viejito y a veces, se le hacía difícil participar en las actividades familiares y fotografías. View this post on Instagram A post shared by Iran Castillo (@castillo.iran)

También te pueden interesar:

–Irán Castillo revela que tuvo complicaciones durante su parto en casa: “La frecuencia de mi bebé”

–Irán Castillo contó todo sobre los primeros meses con su segundo hijo

–Así es la casa en la que Irán Castillo disfruta a Demian, su pequeño bebé