Christian Nodal revela que hay una “campaña negra” en su contra y envía un mensaje a Belinda ¿Quiere seguir?

La vida sentimental de Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en días recientes debido a una serie de mensajes que publicó en redes sociales, en los que dejó claro que no está dispuesto a seguir soportando las burlas de la gente, pues a pesar de ser una figura pública tiene todo el derecho a defenderse, pero sobre todo expresar lo que siente.

Es por ello que, ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’, el intérprete de temas como “Botella tras botella” y “Ya no somos ni seremos” decidió hablar por primera vez de los motivos que tuvo para exponer una conversación que sostuvo con Belinda cuando todavía eran novios, lo cual justificó asegurando que hay una campaña negra en su contra.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas y estar haciendo cosas para jo**$ la carrera o la vida de otras personas con campañas negras, yo he estado ahí y he visto esas cosas”. Christian Nodal

Cabe destacar que dicha conversación fue expuesta para responder a la madre de la cantante española, quien aplaudió a quien utilizó la palabra “naco” de forma despectiva para referirse a Nodal.

“Soy una persona muy real, aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas, hay almas malas y hay almas buenas y cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas”, dijo tras el concierto que ofreció el pasado 4 de junio en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán.

Y se defendió argumentando que hay personas que se la pasan haciendo daño a los demás, situación que no está dispuesto a permitir.

“Mi coraje es que la gente no sabe que yo expongo porque yo soy real y voy directo. El hecho de que haya otras personas que se andan por las ramas no quiere decir que estén haciendo daño, esa es la cuestión”, agregó.

Asimismo, Christian Nodal envió un mensaje a Belinda, en el que dejó ver que ya no podría haber una reconciliación, pues hay situaciones que ya no tienen solución.

“Nada que yo quisiera seguir los rumbos, y es que ya no se puede porque ya se cruzó una línea y fue una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien hay que ser conscientes de poder caer en las redes” compartió el cantante de 23 años.

Finalmente, reconoció que ha tenido que pagar las consecuencias de sus actos, lo cual no ha sido fácil y ha llegado a tocar fondo.

“Cada que yo la he regado, la he tenido que pagar cara y no ha sido nada fácil. Soy un ser humano también y el hecho de que no externe mis dolencias no significa que no he estado en el piso destruido varias veces“, puntualizó.

