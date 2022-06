Ninel Conde muestra su exuberante retaguardia con traje de baño metálico mientras pasea en yate

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ninel Conde está desatada y una vez más presumió cuerpazo con un atrevido traje de baño metálico mientras pasea a bordo de un yate, en donde se dejó ver más sensual y atrevida que nunca.

“El Bombón Asesino” está dispuesta a disfrutar la vida a pesar de los fuertes golpes que le ha tocado recibir, aunque para ello tenga que desafiar a sus detractores. Sin importar que se encuentra en medio de una batalla legal con Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor, Emmanuel, Ninel Conde continua trabajando no solo en sus shows musicales, en la televisión o como empresaria, sino que también ha resultado ser una extraordinaria modelo.

Por supuesto, uno de los principales escaparates para mostrar su belleza y figura espectacular son las redes sociales, especialmente Instagram, en donde continuamente atrae las miradas de sus 5.2 millones de seguidores gracias a las sensuales imágenes que comparte.

En una de las más recientes publicaciones, la artista mexicana se robó el aliento de miles al posar desde un yate, en donde lució un traje de baño de una sola pieza en color dorado metálico y tiro alto, con el que dejó a la vista su torneada anatomía.

“Si no hablan mal de ti deberías preocuparte. La envidia es el homenaje que la mediocridad le brinda al éxito. No le des gusto a quienes desearían verte sufrir… Sé feliz y si les molesta sé todavía más feliz; en medio de cualquier circunstancia siempre puedes encontrar motivos para agradecer y disfrutar tus bendiciones“, escribió junto al video.

Como era de esperarse, obtuvo la aprobación de miles de admiradores, quienes no solo calificaron la publicación con un “me gusta”, sino que algunos más le hicieron llegar un mensaje de felicitación y admiración por lucir perfecta a sus 45 años.

La candente grabación es una pequeña muestra del contenido exclusivo que sus admiradores podrán disfrutar si se suscriben a la página OnlyFans, en donde promete complacer a los más exigentes, aunque eso sí, bajo la advertencia de que no piensa mostrar de más.

Para deleite de sus seguidores, esta no ha sido la única ocasión en la que Ninel Conde ha presumido cuerpazo, púes un día antes se lució con un sexy bikini rojo que nuevamente dejó a la vista sus curvas de infarto mientras pasea por Miami, Florida. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Y portando este mismo bañados posó dejando ver su abdomen de acero y torneadas piernas que arrancaron suspiros al por mayor. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

