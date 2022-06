“Son un desastre”: periodista polaco critica el nivel de México y lo subestima de cara al Mundial de Qatar 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La selección mexicana dejó una muy mala imagen en sus tres amistosos de cara al Mundial de Qatar 2022. Nigeria, Uruguay y Ecuador fueron los rivales de El Tri, pero lejos de darle seguridad a los aficionados aztecas, las dudas de este proceso salieron a flote. Curiosamente, los seguidores mexicanos no fueron los únicos decepcionados. Desde la óptica polaca se frotan las manos con el nivel de México.

“Me gusta lo que veo. Para nosotros es muy bueno lo que está pasando. Si son un desastre, tienen muchos problemas. Solíamos tener miedo de México cuando fue el sorteo, ahora ya no”, explicó Tomas Moczernuik, periodista polaco de Prezgald Sportowy, en una entrevista para el Diario AS.

🎙🇵🇱 Tomasz Moczerniuk trabaja para el Przeglad Sportowy, uno de los diarios de mayor tradición de Polonia y que sigue de cerca a la Selección Mexicana: "Me gusta lo que veo. Son un desastre. Solíamos tener miedo de México. Ahora ya no" 🚨👀



(🎥: @Fmercu9)

Por otra parte, el analista ve con preocupación el futuro de El Tri en el próximo Mundial de Qatar 2022. Moczernuik considera que en México no hay jugadores con la suficiente calidad para poder revertir estos malos momentos. Bajo estas circunstancias, el polaco le resta responsabilidad a Gerardo Martino y culpa a la plantilla.

“Me gustaba ver a México antes, creo que tenían muchas más cualidades, fuerza y corazón. Ahora creo que no hay corazón (…) He visto los partidos contra Guatemala, Nigeria, Uruguay y no hay mucha calidad. No hay tiempo, faltan cinco meses y es más corto. No hay suplentes. Contra Guatemala jugaron los jóvenes y no tenían corazón”, remarcó.

¡Uruguay golea al Tri!



A 5 meses de la Copa del Mundo, México:



NO juega a NADA.

NO defiende bien

NO genera

NO hay gol

La selección mexicana quedó emparejada en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. El Tri se verá las caras con Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

