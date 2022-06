VIDEO: Laura Bozzo le grita a Natalia Alcocer y la acusa de ser una “robamaridos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una nueva polémica azota en ‘La Casa de los Famosos‘, en esta ocasión protagonizada por la presentadora Laura Bozzo y Natalia Alcocer, cuya acalorada discusión terminó en insultos y hasta Ivonne Montero salió “embarrada”. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Todo comenzó luego de que la modelo se refiriera a la peruana como una “señora de edad”, algo que tocó una fibra sensible en ella y la hizo explotar en su contra.

“Tu a mí no me vas a llamar una señora de edad porque me estás discriminando… Vieja tu madre“, dijo Bozzo entre gritos para luego soltar una serie de insultos dentro de los que destacó el adjetivo “robamaridos”.

Dentro de su ataque, La Señorita Laura apuntó que “ella no se ha robado al marido de nadie”, frase que envió directamente a Natalia Alcocer.

Laura Bozzo también se lanza contra Ivonne Montero

En un intento de calmar las aguas, la cantante y actriz Ivonne Montero incursionó en el altercado. Sin embargo, hasta ella terminó siendo víctima de las palabras de Laura Bozzo.

Montero no se quedó de brazos cruzados y respondió de manera firme: “A mi no me vas a hablar así, no señora”, externó. “No hemos hablado ni cinco minutos, así que no me hables así”, añadió enfurecida. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

