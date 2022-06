Talina Fernández deja en shock a todos tras confesar su amor a Pedrito Sola

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con una sonrisa en el rostro y el humor que la caracteriza, la presentadora Talina Fernández le confesó su amor al conductor del programa “Ventaneando”, Pedro Sola, y hasta le envió un tierno mensaje que dio mucho de qué hablar.

Fue durante la más reciente emisión del programa de espectáculos que la madre de Mariana Levy hizo una aparición y le mandó un amoroso mensaje al famoso presentador de televisión.

“Pedro Sola, te tengo que confesar mi amor, no te conozco en persona pero ya te quiero y tengo ganas de darte un abrazo“, dijo Talina Fernández ante las cámaras. Como resultado de su cariñoso mensaje, Pedro Sola no dudó en señalar que el cariño es mutuo y espera con ansias poder conocerla en persona y regalarle un abrazo.

No obstante, el también influencer no es el único presentador que se robó el corazón de Talina Fernández, pues reveló sentirse atraída por el Ricardo Manjarrez, otro de los presentadores de Ventaneando.

“¿Quién es el que está hablando con esa voz tan encantadora?”, dijo. Tras anunciarse que se trataba de Manjarrez, la famosa de 77 años respondió: “Con razón, nada más te vi y me dieron ganas de darte unos besos”.

Talina Fernández se deshizo de su casa, ¿por estar en bancarrota?

No pasó mucho tiempo antes de que Talina Fernández fuera cuestionada por su situación económica, misma que ha estado en boca de todos luego de que se anunciara la venta de su mansión por presuntamente estar en bancarrota. View this post on Instagram A post shared by Talina Fernández (@talinafernandezoficial)

“Está Tequesquitengo a la orilla del lago, es muy agradable y aprendes a esquiar muy bien, pero un lugar tan violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo, todas estas cosas, yo ya no estoy en edad de vivir en la zozobra, ¡claro que no!”, señaló afirmando que se trata de un tema de seguridad.

“Yo no sé quién fue de acuciche, creo a una revista que a veces no se le cree nada, de que yo iba a vender mi casa, es una casita de fin de semana, sin ninguna pretensión, el balazo que a mi me den, me va a dar en mi recámara“, finalizó.

