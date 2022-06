Alex Fernández de tú a tú con Joe Biden en la IX Cumbre de Las Américas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El hijo de Alejandro Fernández, Alex Fernández, estuvo presente en la IX Cumbre de Las Américas que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Ahí el cantante no solo pudo cantar y deleitar a todos los presentes con su música y acompañado de un mariachi, sino que pudo acercarse al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, darle la mano e intercambiar algunas palabras con él.

“Un día memorable en mi vida profesional y personal, donde tuve la oportunidad de estrechar la mano y compartir unas palabras con el presidente Joe Biden“, escribió Alex Fernández en su cuenta de Instagram al tiempo que intercambiaba palabras de tú a tú con el primer mandatario de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Alex Fernández (@alexfernandez.g)

Además, el hijo de Alejandro Fernández interpretó “El Rey” acompañado de mariachi. Al terminar y cuando Joe Biden se acercó a los muchos músicos y artistas latinos que participaron en la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas, Alex Fernández tuvo la oportunidad de acercarse y compartir impresiones con Joe Biden. Recordemos que Vicente Fernández fue reconocido por diferentes presidentes de los Estados Unidos a lo largo de su trayectoria profesional. Sin duda, para el joven fue todo un orgullo estar presente en el lugar y vestido de charro. View this post on Instagram A post shared by Alex Fernández (@alexfernandez.g)

Mientras Alex Fernández sigue estrenándose en su papel en estrenado de papá. La pequeña Mia cumplirá a los dentro de poco y siempre es presumida por el joven las redes sociales. Justo ahora que se menciona a Vicente Fernández, la ex confesó hace poco al programa “Venga La Alegría” que su abuelo se le había manifestado el día del velorio del mismo. Mientras oraba y le pedía a su abuelo que se quedara con él en todo este crecimiento profesional y personal, uno de sus dedos se dobló. Justamente contó que después de hablar con él, le pidió que le diera una señal si lo estaba escuchando: “Se me puso la piel chinita”, dijo. Por eso atribuye lo sucedido con la presencia de El Charro de Huentitán. ¡En exclusiva, @AlexFdezMusica nos comparte que ha tenido contacto con su abuelo, Vicente Fernández! 🙌🤠📺 #ReyesAEliminación >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ #VLA pic.twitter.com/vMZpFAw74g— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 25, 2022

Por otro lado, el opening estuvo plagado de artistas latinos residentes de los Estados Unidos. Archie Peña, Roland Gajate, Richie Gajate, Diego “El Negro”, Álvarez, Felipe Fraga y Sheila E, entre muchos más. Mismos que dieron todo un espectáculo que se paseó por géneros latinos y percusión afroamericana a lo largo del Microsoft Theater. El show estuvo bajo la dirección y producción de Emilio Estefan, quien viajó desde Miami días antes para todos afinar los pormenores. Sin duda, los hispanos siguen conquistando espacios que hace pocos años atrás eran impensables para la comunidad latina.

Aquí les dejamos la inauguración de la XI Cumbre de las Américas para que la disfruten tanto como los de usurarios que se conectaron ayer al streaming de La Casa Blanca.

