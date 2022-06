Biden arremetió contra Trump y los republicanos que impiden el control de armas en el programa de Jimmy Kimmel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente Joe Biden empleó su primera aparición personal en un programa de entrevistas nocturno desde que asumió el cargo para criticar a su predecesor en la Casa Blanca y al Partido Republicano de “derecha extrema” en una entrevista que estuvo dominada por el control de armas.

Biden también se refirió a una serie de temas candentes como el derecho al aborto, el cambio climático y la inflación durante su aparición el miércoles por la noche en “Jimmy Kimmel Live!”, que se produjo unos cuatro meses después de su última entrevista oficial con un reportero.

El presidente criticó al expresidente Donald Trump durante la sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 20 minutos cuando el presentador Jimmy Kimmel cuestionó el posible uso de órdenes ejecutivas para impulsar el control de armas.

Kimmel, que por lo general es de tendencia izquierdista, bromeó diciendo que “Trump los desmayó como dulces de Halloween”.

El presidente reconoció que ha emitido órdenes ejecutivas dentro de su competencia.

“Pero lo que no quiero hacer, y no estoy bromeando, no quiero emular el abuso de Trump de la Constitución y la autoridad constitucional”, dijo el presidente de los Estados Unidos.

También criticó a los republicanos.

“También me preguntan: ‘Mira, los republicanos no juegan limpio, ¿por qué lo haces tú?’”, dijo Biden. “Bueno, adivinen qué, si hacemos lo mismo que ellos, nuestra democracia estaría literalmente en peligro y eso no es una broma”.

Continuó diciendo que el Partido Republicano ha experimentado “un cambio radical” desde que Trump fue elegido, moviéndose “por la extrema derecha”, y sus miembros a menudo votan en contra de lo que muchos llaman el control de armas de “sentido común”, porque tienen miedo de ser reemplazados.

“Este no es el Partido Republicano de tu padre”, dijo Biden. “Este es un partido MAGA, un Partido Republicano muy diferente y encuentras personas que están preocupadas, creo, si votan por una política racional de armas, no serán elegidos en las primarias y perderán en un partido de extrema derecha”.

Dijo, sin embargo, que el pueblo estadounidense debe, de hecho, hacer del control de armas un tema de votación para aprobar las medidas de reforma que probablemente no avanzarán en el Senado actual.

El presidente también habló sobre el proyecto de decisión de la Corte Suprema recientemente filtrado para revocar Roe v. Wade, calificándolo de “ridículo”.

“No creo que el país lo tolere”, dijo Biden.

“Está claro que si, de hecho, la decisión se toma de la manera en que lo hace y estos estados imponen las limitaciones de las que están hablando, provocará una mini revolución y van a sacar a muchas de estas personas de sus cargos”.

Dijo que su administración está explorando la posibilidad de emplear órdenes ejecutivas para proteger el derecho al aborto y dijo que también se necesita una legislación federal.

Anteriormente en la entrevista, Biden promocionó el éxito de la economía estadounidense y el crecimiento del empleo desde que asumió el cargo.

“Tenemos la economía de más rápido crecimiento en el mundo”, dijo. “La tasa de desempleo ha bajado al 3.6%. Redujimos el déficit el año pasado en $320 mil millones de dólares, este año lo reduciremos en $1.7 billones”.

Sin embargo, admitió que EE. UU. no ha escapado a los dolores de la inflación, ya que los precios de los alimentos y la gasolina se han disparado, lo que afecta a todos los estadounidenses.

“La inflación es la ruina de nuestra existencia”, dijo.

La presencia de Biden en “Jimmy Kimmel Live!” representó su primera aparición en persona en un programa nocturno durante su presidencia.

En diciembre pasado, el presidente apareció virtualmente en “The Tonight Show” de NBC con Jimmy Fallon.

También es una de las pocas entrevistas informales que el presidente ha dado recientemente, en particular con un comediante y presentador de un programa de entrevistas de izquierda y no con un periodista. Biden no le ha dado a un reportero una entrevista oficial en aproximadamente cuatro meses.

