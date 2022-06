“ET el extraterrestre” el clásico del cine que cumple 40 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Según los informes, el entonces director Steven Spielberg, de 34 años, se basó en sus propias experiencias como un niño de un matrimonio divorciado e inusualmente imaginativo y a menudo solitario para su clásico de ciencia ficción ET el extraterrestre, que se estrenó el 11 de junio de 1982.

Para Spielberg, ET marcó un regreso al territorio que había visitado por primera vez con el clásico Close Encounters of the Third Kind (1977), en el que Richard Dreyfuss interpreta a un hombre que se encuentra cara a cara con una temible fuerza alienígena que eventualmente resulta ser humana amigable, mientras que con ET, Spielberg creó una visión aún más atractiva de la vida extraterrestre, en la forma de una diminuta criatura con la piel arrugada y una barriga resplandeciente.

Spielberg trabajó en estrecha colaboración con la guionista Melissa Mathison (futura esposa de Harrison Ford, la estrella de las películas de Indiana Jones de Spielberg) para capturar en una película la historia del extraterrestre sabio, amable y mimoso que está varado en la Tierra y necesita la ayuda de un pequeño niño sensible, Elliott (Henry Thomas) para volver a casa.

Elliott y sus hermanos, interpretados por Robert MacNaughton y Drew Barrymore, de siete años, esconden a ET (como se autodenomina el extraterrestre) en un armario para mantenerlo fuera de la vista de los adultos entrometidos, incluida su madre. En poco tiempo, se desarrolla un vínculo especial entre ET y Elliott.

Desde el momento en que ET tuvo su primera proyección, en la noche de clausura del Festival de Cine de Cannes de 1982, el entusiasmo por la película fue abrumadoramente positivo.

Richard Corliss deliró en la revista TIME: “ET es una mezcla perfectamente equilibrada de comedia dulce y melodrama de diez velocidades, de muerte y resurrección, de una amistad tan pura y poderosa que parece un amor idealizado”.

TIME también incluyó al extraterrestre ficticio en su lista de candidatos a Hombre del año, el primer personaje cinematográfico en recibir ese honor.

Nominada en nueve categorías en los Premios de la Academia de 1983, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, la película ganó cuatro premios Oscar, por Mejor Edición de Efectos de Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Sonido.

ET tuvo un éxito tremendo en la taquilla, eventualmente recaudando unos $ 435 millones (se relanzó en 1985 y se emitió una edición especial del 20 aniversario en 2002).

