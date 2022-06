Ídolos mexicanos en peligro de extinción: Julio César Chávez fue la última gran leyenda de México para Fernando Montiel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A raíz de los constantes éxitos de Saúl Álvarez sobre el ring hay quienes se han atrevido a colocarlo como uno de los grandes boxeadores de la historia a la par de Julio César Chávez. Sin embargo, estas concepciones son bastante divididas. Grandes personalidades del cuadrilátero no ven de la misma forma al Canelo y en esta línea se encuentra el ex boxeador mexicano, Fernando Montiel quien considera que desde el “César del Boxeo”, no ha habido otro ídolo azteca.

“Sí, definitivamente sí (hay ausencia de ídolos en el boxeo actual). Desde que fue Julio César Chávez no ha habido otro ídolo”, sentenció categóricamente el ex boxeador mexicano en una entrevista hecha por el Izquierdazo.

Al tener dicha postura, “Kochulito” pasó por encima de grandes boxeadores nacidos en México que han dejado grandes combates dentro del ring con los colores mexicanos a sus espaldas, entre ellos Canelo y Juan Manuel Márquez.

“No creo, estoy seguro que no lo va a hacer. (Canelo) no va a superar a Julio. Nunca podría pensar que lo va a superar simplemente porque no es el peleador que fue Julio César Chávez (…) Márquez fue un ícono del boxeo mexicano por su victoria con Manny y otras más. Pero no fue realmente ídolo, ídolo ídolo solo Julio César Chávez, él fue el último gran ídolo”, aclaró.

¿Que se necesita para ser un ídolo como Julio César Chávez?

Al momento de rechazar a grandes apellidos del boxeo mexicano como Márquez y Álvarez, surge la intriga de saber qué hizo tan especial a Julio César Chávez que lo hace merecedor del rótulo de ídolo. El “Kochulito” Montiel intentó explicar las razones por las que un boxeador pasa a ese gran peldaño.

“El carisma tiene mucho que ver. Canelo no tiene el carisma que tiene Chávez ni el del Púas Olivares (…) Definitivamente es el carisma. Canelo fue una estrella muy rápido, sin sacrificarse mucho, sin exponer mucho, se le dieron facilidades de hacer muchas cosas y las aprovechó”, explicó. Julio Cesar Chavez Sr. passing the torch to Saul “Canelo” Alvarez. The new king of Mexican Boxing. #TributeToTheKings #TributoALosReyes pic.twitter.com/NIU3u7Na67— The Best Kind of Worst (@BestKindOfWorst) June 20, 2021

