Otro fenómeno del ‘Team USA’: Jesús Ferreira anota cuatro goles para empatar récord de Estados Unidos en goleada a Granada

Jesús Ferreira, otra de las jóvenes estrellas del fútbol de Estados Unidos, anotó cuatro goles para agregar su nombre al libro de récords del ‘Team USA’ y llevar a su selección a un triunfo de 5-0 sobre la modesta Granada la noche del viernes en Austin. El partido fue correspondiente a la Nations League de la Concacaf.

No solo Ferreira, de 21 años, empató el récord de más goles en un partido de la selección mayor de Estados Unidos, sino que lo hizo en casa, pues el delantero nacido en Colombia creció en el área de Dallas viendo jugar a su padre, David Ferreira, un emblema del FC Dallas de la MLS, en donde Jesús es figura.

Los cinco goles de EE.UU. tuvieron sello texano, pues el otro tanto fue marcado por Paul Arriola, también del FC Dallas. El partido fue el último de la selección estadounidense en su territorio antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La última vez que un jugador de EE.UU. hizo cuatro goles en un juego fue en 2003 cuando Landon Donovan lo consiguió ante Cuba. Antes de eso ocurrió tres veces.

Ferreira, uno de cuatro jugadores que se formaron en la academia del FC Dallas en iniciar este viernes, abrió el marcador antes del medio tiempo al recuperar un balón rebotado en el área de Granada, acomodarse a la izquierda y disparar raso y colocado. .@Jesusfcd27 scores his fourth international goal for the Stars and Stripes to open the scoring in Austin!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/7EiwHJUgsE— USMNT (@USMNT) June 11, 2022

El 2-0 de EE.UU. cayó a los 54 minutos cuando Ferreira resolvió cruzado de derecha tras un magnífico pase de Paul Arriola, quien lo dejó solo. No. ✌️ for @Jesusfcd27 🇺🇸 pic.twitter.com/qxbpQ1qpDS— USMNT (@USMNT) June 11, 2022 Y solo dos minutos después, Kellyn Acosta encontró a Ferreira en un tiro de esquina, enviándole un pase por abajo que el joven artillero conectó de primera directo al ángulo, un derechazo para firmar el “hat-trick”. Hats off for @Jesusfcd27 🎩 pic.twitter.com/ES0l0KnxQv— USMNT (@USMNT) June 11, 2022 A los 62 ‘, Acosta, Luca de la Torre y Arriola se combinaron de gran forma para el 4-0, marcado por Arriola con la zurda ante la salida del arquero. .@PaulArriola bags our fourth of the night! pic.twitter.com/bGtXpv8nnE— USMNT (@USMNT) June 11, 2022

El cuarto gol de Ferreira se produjo a los 78 minutos tras un error en la salida de los jugadores visitantes. Brenden Aaronson se metió al área y le regaló el gol a Ferreira. History for @jesusfcd27!!!!!



🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Twuwsy9aFr— USMNT (@USMNT) June 11, 2022

Estados Unidos, que venía de empatar con Uruguay, llegó a 26 partidos seguidos en casa sin perder para igualar la marca del equipo impuesta de 2013 a 2015. El siguiente compromiso del ‘Team USA’ será el martes visitando a El Salvador.