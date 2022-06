Britney Spears confiesa que tuvo un ataque de pánico horas antes de su boda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La felicidad que ahora siente Britney Spears después de contraer matrimonio con el actor y entrenador físico Sam Asghari el pasado jueves no tiene precedentes; sin embargo, aunque fuera un momento tan anhelado por la estrella, eso no impidió que los nervios se apoderaran de ella al grado, incluso, de presentar un ataque antes de la ceremonia.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante confesó: “¡¡¡Wow!!! ¡¡¡Santo c*** !!! ¡¡¡LO HEMOS HECHO !!! ¡¡¡NOS HEMOS CASADO !!! ¡¡¡Gggggeeeeezzz !!! ¡¡Fue el día más espectacular!! Estuve muy nerviosa toda la mañana, pero a las 2:00 de la tarde me di cuenta. ¡¡¡NOS CASAMOS!!! Tuve un ataque de pánico y luego me tranquilicé… el equipo que convirtió nuestra casa en un castillo de ensueño fue fantástico. ¡¡¡La ceremonia fue un sueño y la fiesta fue aún mejor !!! (sic)”.

La estrella escribió el mensaje después de que su ex esposo Jason Alexander fuera detenido por allanamiento de morada, vandalismo por intentar colarse en la boda. El hombre de 40 años -que se casó con Britney en Las Vegas en 2004 durante sólo 55 horas antes de que anularan su unión- transmitió un en vivo corriendo por los bosques de Thousand Oaks, California, mientras se acercaba a la casa de su ex pareja, y consiguió entrar a una zona cubierta de rosas, donde Britney estaba a punto de casarse con Sam.

Por su parte, la cantante no mencionó a Jason, pero elogió a varias de las celebridades que la acompañaron en el gran día, como Selena Gomez, Drew Barrymore, Madonna y Paris Hilton, por asistir. “¡Tanta gente increíble vino a nuestra boda y todavía estoy en shock! @drewbarrymore, mi chica favorita, y @selenagomez, que por cierto es mucho más guapa en persona, si es que eso es posible, ¡vinieron las dos! Me quedé sin palabras. Besé a @madonna de nuevo y bailamos en la noche con @ParisHilton. Gracias @donatella_versace para el diseño de mi vestido. Me sentí tan hermosa. Gracias también a @StephanieGottlieb @CharlotteTilbury y @sofiatilbury para mi joyería y maquillaje !!! ¡¡¡Creo que todos nos caímos en la pista de baile al menos 2 veces !!! Quiero decir, vamos. ¡¡¡Estábamos todos impresionantes!!! ¡¡¡@SamAsghari I LOVE YOU !!! (sic)”.

Sam y Britney también compartieron un video de la celebración en Instagram con el pie de foto: “Los cuentos de hadas son reales”, mientras que Sam añadió: “Sacado de una película”.

