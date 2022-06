Por qué 3 signos del zodiaco no deberían tener citas románticas la semana del 13 al 19 de junio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si eres alguno de estos 3 signos del zodiaco deberías considerar no tener una cita romántica la semana del 13 al 19 de junio pues podría resultar desastrosa. Un movimiento planetario que está por ocurrir no será de buena suerte para el plano romántico, por lo que predicciones astrológicas auguran que es mejor abandonar esos planes, al menos, por los siguientes días.

La oposición de la Luna con Mercurio ocasionará que tener una buena cita sea más difícil. De acuerdo con YourTango, este aspecto astrológico podría provocar problemas para hacerse entender y las frases más inoportunas serían las protagonistas.

Estos signos zodiacales serán los más afectados por lo que no se recomienda que salgan románticamente ya que podríamos arruinar una buena oportunidad. El exceso de confianza jugará una mala pasada y corren el riesgo de lucir arrogantes. A continuación, te decimos quienes son dichos signos.

El signo de los nacidos del 20 de abril al 20 de mayo sentirá los efectos de la oposición de la Luna con Mercurio en su encanto. Si bien lo perciben como encantador, sus dones sensuales estarán en sus niveles más bajos. No estará en su mejor forma; su carisma estará baja y podría provocar una mala impresión en su cita. A partir del martes 14 de junio, las cosas mejorarán.

Por su parte, el signo de los nacidos del 21 de mayo al 20 de junio no tendrá las mejores frases. Una de sus fortalezas para ligar es la comunicación verbal, con la oposición de la Luna con Mercurio las oraciones no tendrán el efecto esperado. Sus intenciones podrían ser buenas y amables, pero su pareja no las sentirá así. Se le recomienda resistirse de coquetear solo esta semana.

El signo de los nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre le conviene no tener citas porque su actitud será de “así soy, puedes tomarme o dejarme”. La empatía no será lo suyo en estos momentos y si bien lo que piensen los demás no es algo que le afecte, podría jugarle en contra y alejarlo de una buena oportunidad.

