¿Guiño al América? Israel Reyes le lanza flores a las Águilas

Israel Reyes es uno de los grandes anhelos de las Águilas del América y a pesar de que en este momento se encuentra concentrado con la selección de México, tuvo un momento para dedicarle unos halagos al conjunto azulcrema, despertando la ilusión en toda la afición.

No es la primera vez que el América ha coqueteado con el central del Puebla, de hecho el semestre anterior todo parecían indicar que llegaría al nido, sin embargo, el fichaje no se pudo concretar, pero luego de que Reyes asegurara que el América es un grandísimo equipo, la ilusión ha aparecido nuevamente.

Y es que el futbolista de Puebla no tuvo pudor al mostrar su agrado hacia el conjunto azulcrema y dejarle la puerta abierta para que aceleren lo que sería su fichaje.

“Claro, grandísimo equipo del futbol mexicano, estar llegando de esta forma y cerrarlo para lo que viene que es el Mundial, sería un plus grandísimo”, dijo Reyes en una entrevista para TUDN.

Reyes dejó claro que para él es algo emocionante que un equipo como el América lo pretenda, pero quiso mantener la compostura al declarar que eso lo dejará en manos de quienes se encarguen de las negociaciones.

“Es un grandísimo equipo, todos lo saben, obviamente en redes sociales lo vas a llegar a ver, a observar, a cualquier jugador le emociona ver su nombre en equipos grandes del futbol mexicano, estaba ilusionado cuando me vieron como refuerzo en el Puebla, obviamente me motiva muchísimo, es algo que me emociona”, explicó Reyes para TUDN.

“Para mí siempre lo más importantes es el crecimiento del jugador, el crecimiento personal se lo dejo a los representantes, que ellos hagan su trabajo y yo me enfoco en mi trabajo; lo tengo claro en mi carrera, no me enfoco en contratos ni en lo que no está en mis manos, por experiencia de jugadores que ya han pasado por eso, es algo que me emociona muchísimo, pero en este caso lo que se dé, sería lo más indicado”, concluyó el zaguero.

