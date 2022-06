La NASA pierde dos satélites de monitoreo de huracanes

Dos pequeños satélites de la NASA que debían estudiar el desarrollo de un huracán fallaron en su intento de entrar en órbita este domingo (12.06.2022), cuando su cohete Astra se apagó antes de alcanzar la altitud necesaria, dijo la agencia espacial estadounidense.

“Después de una primera etapa nominal de vuelo” como estaba previsto “la etapa superior del cohete se apagó antes y falló en su envío de los TROPICS CubeSats a la órbita”, confirmó en Twitter el Programa de Servicio de Lanzamientos de la NASA.

After a nominal first stage flight, the upper stage of the rocket shut down early and failed to deliver the TROPICS CubeSats to orbit.

En una publicación en su sitio web tras el lanzamiento, la NASA describió los TROPICS CubeSats como una constelación de seis satélites del tamaño de cajas de zapatos que “estudiarán la formación y desarrollo de ciclones tropicales, haciendo análisis más frecuentes de lo que permiten los actuales satélites climáticos”.

Astra recibió un contrato de 7.95 millones de dólares de la NASA en febrero de 2021 por tres lanzamientos, cada uno con un par de dispositivos TROPICS a bordo.

🌀 LIFTOFF!

Two CubeSats launched aboard @Astra's Rocket 3 today at 1:43pm ET as part of @NASA's TROPICS-1 mission. These satellites will help scientists better understand the processes driving rapid changes in storm structure and intensity: https://t.co/SCUuHIqoDN https://t.co/SjYJy7ksv9

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) June 12, 2022