La escalofriante declaración del hombre que mató a machetazos a su sobrino en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Un caso que dio la vuelta al mundo en los recientes días fue el asesinato de Neraz Roberts a manos de su tío Mahadeo Suhnandan en la ciudad de Nueva York.

Después de este atroz hecho, el propio asesino confesó los motivos que lo orillaron a perpetrar este homicidio, de acuerdo a declaraciones de los oficiales que lo arrestaron.

En una disputa que supuestamente llevaba años, Mahadeo Suhnandan explicó que cortó a Neraz Roberts en varios pedazos en Queens.

“Yo lo piqué en pedazos. Toda su vida había querido matarme. Yo escuché a Neraz decir que me mataría si me encontraba fuera”, expresó.

“Yo agarré my ‘Cutlass’ de mi cama, es un machete. Tiene un mango de madera. Bajé las escaleras, patee su puerta y le pregunté por qué me quería matar. Me pinchó con algo, y yo lo piqué tres veces”, habría añadido el presunto criminal.

Y remató: “Yo me detuve entre el segundo y tercer golpe. ‘¿Me quieres matar? Yo te mataré’. La sangre en mi pie y en mis sandalias es de él. Él me preguntó por qué lo piqué. Me incliné hacia atrás para impulsarme para los tajos grandes que lo alcanzaron en el cuello”.

Cabe señalar que el hombre no tiene derecho a fianza, después de que el juez Diego Freire ordenó que se mantenga detenido.

