¿Martino se plantea no continuar con el ‘Tri? Torrado y De Luisa tuvieron acercamientos para una renovación pero el ‘Tata’ pidió tiempo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gerardo Martino sigue en el ojo del huracán tras los malos resultados que ha obtenido México, tanto en los enfrentamientos amistosos, como en los partidos de la Nations League de la Concacaf. Aun así reconoció que tanto Gerardo Torrado, director deportivo de la selección, comoc Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol tuvieron un acercamiento con él para tratar el tema de su renovación.

Sin embargo, y a pesar del acercamiento, Martino no aceptó ninguna propuesta y pidió tiempo para pensar y poder centrarse en el Mundial, y luego, tras la Copa del Mundo, tomará su decisión.

“Bueno, en primer lugar, agradecido con la confianza de Gerardo y el presidente Yon de Luisa. Es un tema que me han hecho saber (la renovación), les digo que no hay ninguna posibilidad de que nos distraigamos. El futuro es en cinco meses, no voy a ir más allá, demasiado trabajo hay y no nos vamos a distraer con otro tema que no sea el Mundial”, comentó el ‘Tata previo al duelo contra la selección de Jamaica.

“Martino ha hecho una gran labor, si bien ha sido criticado. Es una gran persona, que está bien acompañado. Desde el principio puso la idea de juego (Renovación). Una continuidad de ese tipo puede ser muy interesante para una federación” – Gerardo Torrado#DeRegiosParaRegios pic.twitter.com/RBEa6VFzNZ — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) June 8, 2022

Martino está en vigencia de contrato hasta que finalice el Mundial de Qatar 2022 y a pesar de que la afición exige de manera tajante y rotunda la salida del estratega argentino, los directivos parecen estar contentos con su desempeño y estarían buscando renovarlo.

¡Así responde el 'Tata' Martino a su posible renovación tras Qatar 2022! 😎#JamaicavsMéxico 🇯🇲 🆚🇲🇽

🗓Martes 14 de junio

⏰ 6:45 pm

📺 Azteca 7

📲 https://t.co/OqYzbKT3Ba y app pic.twitter.com/Lu8KZWA4B9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 14, 2022

Sin embargo, Martino se podría plantear dar un paso al costado en caso de que los objetivos trazados para el Mundial de Qatar no se cumplan. En tal sentido México intentará llegar al famoso quinto partido.

También puede interesarte:

El Tata Martino destacó a Lainez entre lo más positivo de México en su preparación rumbo al Mundial Qatar 2022

Un grotesco error de la defensa mexicana permitió el gol de Jamaica y las redes estallan contra los jugadores del Tata Martino