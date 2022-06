Ex futbolista ruso se arriesga al manifiestarse contra la invasión a Ucrania: “Esta guerra es un desastre”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Siguen las voces más críticas contra la invasión rusa a Ucrania y específicamente al presidente ruso, Vladimir Putin, el último en pronunciarse fue una figura del ámbito deportivo como el ex capitán de la selección rusa, Ígor Denisov, el cual lanzó duros reproches a la administración de El Kremlin.

Denisov fue capitán de la Selección de Rusia y se retiró en 2019 luego de una larga trayectoria en el balompié de su país y en el equipo nacional.

El ex futbolista lanzó críticas a Putin sin pensarlo dos veces: “Esta guerra es un desastre, es un horror total”, dijo en una entrevista al canal ruso de YouTube Nobel y difundidas por AS. De igual forma, Denisov confesó haberle escrito a Putin con el fin de aportar un granito de arena que permitiera ponerle fin a la guerra en Ucrania. “Estoy preparado para arrodillarme ante ti”, le dijo el ex capitán al mandatario ruso.

“Estaba dispuesto a arrodillarme ante él para que lo parara todo”, aseguró el ex futbolista al que consideran como uno de los mejores de la historia de Rusia. De igual manera reconoció el riesgo que corría al mantenerse en una posición en contra de la invasión rusa a territorio ucraniano. “Tal vez me arresten o me asesinen después de estas palabras. Pero cumplo con decir las cosas como son”, subrayó.

Las declaraciones de Denisov se dieron luego de la aprobación de una ley aprobada por el Parlamento ruso, la cual reza que todo aquel que se manifieste contra la invasión en Ucrania, puede enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel.

Cabe acotar que la periodista rusa Marina Ovsyannikova, fue detenida por manifestarse en contra de la guerra con un grito en plena transmisión del noticiero. La comunicadora finalmente fue liberada y en la actualidad, desde abril ejerce su profesión en el medio alemán ‘Die Welt’.

