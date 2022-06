Ricardo Ferretti rechazó diez ofertas de Brasil y Europa por seguir en México: el “Tuca” admitió a cuál equipo le gustaría dirigir en la Liga MX

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mucho se ha hablado de la ausencia de Ricardo Ferretti entre los estrategas que inician el Apertura 2022 del fútbol mexicano. El “Tuca” tenía más de una década dirigiendo desde el arranque de cada uno de los torneos. La ausencia del brasileño fue un duro golpe para los seguidores de la Liga MX. A pesar de que los equipos mexicanos no confiaron en el sudamericano, Ferretti sigue a la espera de una oportunidad.

“No me gusta hacer comparaciones porque alguien siempre va a salir perdiendo, Juárez está en una situación compleja, una situación desagradable, tener que pagar una multa, la situación es compleja… uno siempre quiere lo mejor, pero tengo que analizar otras cosas, no tomar las cosas solo con el sentimiento“, explicó Ferretti en una entrevista para Fútbol Picante.

A partir del minuto 26:00

Ricardo Ferretti es fiel a México

El estratega brasileño se ha dado el lujo de rechazar hasta diez ofertas en las que le ofrecían buenas cantidades de dinero. A pesar de que las propuestas eran de distintas latitudes, el “Tuca” admitió que quiere seguir en los banquillos de México.

“No, fuera de México no. He tenido muchas ofertas este año, en Brasil, Europa, Grecia, como 10 ofertas y muy buenas en el aspecto financiero, pero yo la verdad espero seguir trabajando aquí”, reconoció.

¿FIN DE UNA ERA?



Al parecer y según las actuales contrataciones de los técnicos, el emblemático Ricardo Ferretti no tendría cabida en ninguno de los equipos de la @LigaBBVAMX y con esto se estarían terminando 30 años ininterrumpidos de dirección técnica del "Tuca" en México. pic.twitter.com/UUhIPbDFfk— Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) June 1, 2022

¿A qué equipo le gustaría dirigir Ricardo Ferretti?

El “Tuca” siempre fue un estratega que no ha teñido tapujos al momento de declarar. El brasileño fue interrogado sobre su decisión si le llegasen a dar el puesto en Pumas de la UNAM. Sin importar que el conjunto universitario tiene actualmente un entrenador, Ricardo Ferretti se puso a la orden para asumir las riendas del histórico equipo mexicano.

“Naturalmente (me gustaría), es una de las cuatro instituciones, de los cuatro grandes de México, ¿quién no quisiera dirigir a Pumas? Ya tuve dos oportunidades… Pumas estaba en último lugar de la porcentual y llegamos a campeón, si hubiera una oportunidad, quién no, ¿quién rechazaría dirigir en una oportunidad tan grande?”, concluyó. Ricardo Ferretti cuando regresó a Pumas en 2006 para rescatarlos de la amenaza del descenso. ¿Podría regresar por tercera ocasión como DT en 2022? pic.twitter.com/RLAy5TrHgf— Retropumasunam (@Retropumasunam) June 4, 2022

