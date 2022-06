Diego Lainez tiene listas sus maletas, pero sin un destino definido: conoce los equipos que le podrían dar cobijo al mexicano 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace un año era totalmente ilógico pensar que Diego Lainez estaría bajo la oscuridad del presente. El futbolista mexicano ha sido desechado por el Real Betis y ahora deberá buscar un club, ganarse un puesto y mantenerse en ritmo mientras se acerca el Mundial de Qatar 2022. Múltiples equipos han sido vinculados con el azteca, pero hasta los momentos no ha habido nada concreto.

En la temporada anterior, Diego Lainez fue uno de los jugadores desequilibrantes de Manuel Pellegrini. El mexicano se fue a jugar con El Tri los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de los que regresó con una medalla de bronce y mucha más ilusión de ganar más minutos en el club. Sin embargo, el estratega chileno tuvo otros planes para el joven azteca.

El ex futbolista de las Águilas del América fue relegado al banquillo de suplentes durante toda la temporada. Lainez perdió su puesto dentro del club y pasó de ser una ficha importante para el futuro a un jugador ese cambio en el mercado. A cinco meses del inicio del Mundial, el extremo deberá buscar otro camino, ver minutos y así respaldar una hipotética convocatoria de Gerardo Martino. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

Grandes equipos detrás de Lainez

Diego Lainez ha sido vinculado con una gran cantidad de equipos del Viejo Continente. Sin embargo, las negociaciones no se terminan de concretar y el tiempo se le agota al jugador. El azteca ha sido asociado con el Houston Dynamo, Águilas del América, Mallorca, Espanyol, Bayern Leverkusen, Elche y hasta el AEK de Atenas dirigido por Matías Almeyda. No obstante, para mala suerte de Lainez, ninguno de esos equipos ha estado cerca de conseguir al menos una cesión del mexicano. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

El tiempo sigue corriendo y el mercado se hace cada vez más corto. Los clubes inician sus pretemporadas y sería esencial que el azteca comience a entrar en calor con sus hipotéticos nuevos compañeros. De mientras, el azteca sigue siendo vinculado con nuevos clubes que ilusionan con su salida, pero terminan decepcionando.

También te puede interesar:

· Matías Almeyda y su revolución mexicana: el “Pelado” quiere a otro azteca para que juegue en Grecia

· Néstor Araujo y su regreso a la Liga MX: los detalles de la negociación con las Águilas del América y las críticas al conjunto azulcrema por su capricho

· Ricardo Ferretti rechazó diez ofertas de Brasil y Europa por seguir en México: el “Tuca” admitió a cuál equipo le gustaría dirigir en la Liga MX