“Me dolió”, expresó Emmanuel sobre la vez que un productor lo rechazó por no tener redes sociales

Aunque Emmanuel es un ícono de la música en español, gracias a sus temas como “La chica de humo” y “Quiero dormir cansado”, no significa que el cantante no haya tenido problemas durante la parte más avanzada de su carrera, pues una vez un productor no quiso trabajar con él porque no tenía redes sociales.

En una entrevista con Roberto Martínez en el podcast “Creativo”, el cantante relató esta situación comparando con la manera que se manejaban los músicos cuando empezó pues “estaban los grandes artistas, sacaban un disco, pero al artista no lo veías nunca a no ser que aparecía en un programa de televisión o una revista. Ahora estás en todos lados y todo mundo peleándose un like […] Un like no te hace más artista, como economía sí funciona, pero no tiene nada que ver con el arte, tiene que ver con la creatividad, con el momento, con el instante”.

“Estaba en Estados Unidos e íbamos a hacer un disco con alguien que no te puedo decir, pero es un productor muy importante. Estábamos en una reunión hablando de otra clase de producto y empezamos a ver lo de hacer un disco juntos”, comentó Emmanuel sobre la historia del rechazo, agregando que “Regresamos a México y nos hablan de su oficina: ‘¿Cuántos seguidores tiene en redes sociales?’. Y yo no tenía redes sociales, y no las quería abrir. Era el comienzo, ya en Estados Unidos había un momento interesante”.

Cuando el cantante dijo que no tenía redes, el equipo del productor le dijo que no harían el disco: “Entonces, de nada sirvieron tus 35 millones de discos vendidos, tu historia artística. No existes, no eres, no estás, no vales porque no tienes un seguidor en redes sociales. Esto es verdaderamente para hacer todo un estudio”.

“No hicimos el disco y con un productor que yo admiro cañón porque lo que toca lo convierte en un éxito, con una calidad alucinante, un sentido del arte hasta arriba”, aseguró Emmanuel diciendo que le dolió esta situación, por lo que ese día abrió sus redes sociales.

“Fuimos buscando, luego tomamos unos cursos para entender, pero cada quien decía algo diferente y cada quien tiene un enfoque diferente. Me daba cuenta que los que daban los cursos tampoco tenían idea de qué estaba pasando. Buscando y buscando llegamos a un acierto: que se llamen Emmanuel Oficial todas las redes”, dijo al respecto.

Además comentó que actualmente le parece “una herramienta sumamente positiva para el trabajo que hacemos, es una herramienta de publicidad enorme y de arribar a muchos corazones, que la gente se entere. Pero también todo es muy efímero: una noticia mata la siguiente”.

