Hombre británico que bebe 30 latas al día de refresco dejó su adicción tras ser hipnotizado

La realidad supera a la ficción, así lo comprueba la historia de un hombre de Gales que dejó su adicción al refresco tras supuestamente ser hipnotizado.

Andy Currie es el nombre del trabajador de un supermercado que gastó 8500 dólares a lo largo de dos décadas por ingerir 30 latas de Pepsi al día.

“Siempre me ha encantado el sabor de una Pepsi fría. Nada podía superarlo y simplemente me enganché. Trabajo de noche, así que siempre me gustó el subidón de azúcar para seguir adelante”, reveló el hombre sobre la razón por la que se obsesionó con este refresco.

Según Newsweek, el británico ha bebido cerca de 219 mil latas de Pepsi, casi 18 mil libras de azúcar o el equivalente a 7 millones de terrones de azúcar, desde que comenzó a consumirla a los 20 años, por lo que consideró que había gastado una fortuna.

“Me costó una fortuna, para ser honesto. Podría haber comprado un auto todos los años por la misma cantidad que gastaba en Pepsi. Solo necesitaba tenerlo; tan pronto como me despertaba, iba a la nevera y me servía un vaso grande de Pepsi y continuaba con el día”, narró.

Ante el riesgo de padecer diabetes, ya que subió más de 250 libras, Andy Currie tomó medidas, entre ellas, contactarse con un terapeuta e hipnotizador con sede en Londres.

Una sola sesión de hipnoterapia en línea con David Kilmurry le bastó al hombre para “curarse” y dejar su adicción al refresco, incluso lo único que bebe desde hace meses es agua, líquido que no estaba en su vida en dos décadas que le fue fiel a Pepsi.

“David me conoció en línea y me hipnotizó durante unos 40 minutos. No sé lo que dijo, pero después ya no quería beber más”, cerró.

