Los “madrugó” América: Jaime Ordiales explica a la afición cementera por qué Cruz Azul no fichó al “Cabecita” Rodríguez

No es que Cruz Azul no quisiera repatriar a su héroe “Cabecita” Rodríguez, quien fue un pilar fundamental para que la institución obtuviera la anhelada novena estrella; simplemente su agente le negó a los celestes que el jugador estuviera disponible; de hecho, al parecer tenían un trato casi cerrado con LAFC, el que parecía su inminente destino antes de Coapa.

Al igual que a toda la afición cementera, este movimiento tomó por sorpresa a Jaime Ordiales, director deportivo del equipo, quien sí tuvo intenciones de regresarlo al equipo desde que tomó por segunda ocasión el puesto de director deportivo en febrero pasado.

“Cuando yo regreso hace dos meses y medio a la institución me pongo a la tarea de ver varias cosas de lo que viene, obviamente con muchos cambios que podría haber o no, y en su momento busqué hace alrededor un mes a Gerardo Rabajda, que era con quien siempre traté lo referente al Cabecita y él fue muy tajante al decirme que Cabecita, si salía de Arabia, saldría vendido prácticamente en lo que costó más un salario que era muy superior a lo que ganaba aquí, casi tres veces lo que ganaba”, explicó el directivo en entrevista con Javier Alarcón para Adrenalina.

Aún con la noticia de la mejoría económica que el jugador tendría en otro destino, Ordiales intentó indagar más para saber si podrían hacer un esfuerzo, abrir la cartera y repatriarlo, aunque el agente fue tajante y cerró la puerta.

“Entonces yo le dije que cómo estaba su situación y él me dijo que iba para la MLS, particularmente a LAFC, Los Angeles, entonces no iba a haber posibilidades porque ya lo habían manejado. Eso yo me enteré y no hay un solo cambio hasta que el día de ayer en la mañana que me hablan por teléfono, yo creo ya a ‘toro pasado’, para más o menos decir ‘te avisamos’, porque esto está cocinado desde hace dos o tres días”, agregó.

Finalmente, sobre la noticia del fichaje, quien al final no se arregló con el equipo de la MLS, sino con el América de la Liga MX, dijo que lo sorprendió la noticia, pero aclaró que lo más probable era que el fichaje del jugador hubiera sido demasiado elevado y, por tanto, Cruz Azul de cualquier forma lo habría dejado ir, ya que su prioridad es cubrir mucho más que una sola posición en la cancha.

“Me sorprendió lo del América, pero bueno en realidad estoy hablando tal cual se dio, transparente. Si bien es un jugador referente, no estábamos en condiciones ahorita de cubrir esa expectativa aún cuando nos debieran dinero, es una cantidad con la que vamos a tener que reforzar todo el equipo en cuatro o cinco posiciones“, concluyó.

