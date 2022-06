Muestra su rostro vapuleado: Omar Chávez comparte imagen de las secuelas que le dejó su pelea contra Rafael Ortiz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La pelea de Omar Chávez contra Rafael Ortiz fue de un intercambio de golpes sin cuartel, en el cual el hijo del César del Boxeo, sacó la peor parte, ya que terminó con el rostró hinchado luego de tanto castigo.

Sin embargo, al integrante de la dinastía Chavez no le importó presumir en redes sociales las huellas de la batalla y este martes, tres días después del combate, compartió una imagen de su rostro, el cual aún se aprecia bastante afectado por los golpes del “Zurdo”.

Fue en las historias de su cuenta oficial de Instagram donde el “Bussinessman” mostró a sus seguidores la foto donde se ven secuelas del combate, allí se aprecia que el mayor castigo lo recibió del lado derecho (aunque en la imagen parece del lado izquierdo por el efecto “espejo” de la cámara), ya que tiene un corte en la ceja y el ojo inflamado, morado y prácticamente cerrado; mientras que del otro lado sólo se aprecia una ligera inflamación debajo del ojo; también la nariz se le nota abultada, además de que tiene otro corte sobre ella.

Además de esta imagen, el boxeador compartió un álbum con fotografías de la pelea y un emotivo mensaje en el que agradece el apoyo de sus fans y menciona que ya está ansioso de volver a subir al cuadrilátero.

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo; desgraciadamente los jueces no me vieron ganador, pero me quedo con la gran pelea que le ofrecimos al público. Espero pronto estar en el ring. Dios los bendiga a todos…”, expresó. View this post on Instagram A post shared by Omar Chavez (@omarchavezzbu)

También puede interesarte: