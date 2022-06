VIDEO: Lety Calderón da positivo a COVID-19 por tercera ocasión y asegura que le pegó muy duro

El COVID-19 se encuentra viviendo la quinta ola en diversas partes del mundo, entre ellas México, y el mundo del entretenimiento no se salva, pero en esta ocasión el virus que ha cobrado la vida a millones de personas alrededor del mundo, tocó a la puerta de la actriz mexicana, Leticia Calderón por tercera ocasión.

Y es que esta noticia generó gran preocupación entre sus fans debido a que indicó que hasta el momento desconoce el lugar en el que pudo haberse contagiado y teme que suceda lo mismo con sus hijos, pues por el momento ellos no han resultado positivo.

La protagonista de “Esmeralda” dijo en entrevista para “Ventaneando” que se encuentra en un proyecto en el que le realizan pruebas dos veces a la semana, aunque en un principio consideró exagerada la medida ahora agradece que sea así, pues le permitió cuidar su salud y la de su familia.

Calderón señaló que tanto ella como sus hijos están vacunados contra el Covid-19, sin embargo, ha presentado algunos síntomas de la enfermedad como dolor de garganta, gripa y temperatura los primeros días, aunque ahora ha mejorado su estado de salud.

“No hemos salido para nada, bueno, fui al cine dos veces, en horarios y días donde no hay nadie, porque ya tenía que sacar a mis hijos un poquito, porque entre el proyecto y todo no he podido tomar vacaciones, entonces no sé dónde me contagié”.

LETICIA CALDERÓN