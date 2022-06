VIDEO: Niurka revela que tuvo relaciones con Juan Vidal sin protección en ‘La casa de los famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La salida de Niurka Marcos del famoso reality show “La Casa de los Famosos 2” no deja de dar de qué hablar, pues detrás dejó un tórrido romance con el actor Juan Vidal con quien incluso sostuvo intimidad y “sin protección”.

Niurka aseguró que las imágenes que los fans vieron a través de la televisión, fueron de verdad, pues la relación que tiene con el también modelo es “muy bonita y muy honesta”. Por ésta razón aseguró que lo esperará para cuando él salga, pues lo calificó como un hombre maduro, declaró en entrevista para el programa De Primera Mano.

A pregunta expresa sobre las declaraciones de la actriz Cynthia Klitbo sobre el actor dominicano, quien fue su pareja durante algún tiempo y tuvo problemas de violencia y hasta de un adeudo económico, ella lo tomó con humor y respondió como solo ella lo hace, algo que desató las carcajadas de los conductores.

La ex pareja de Juan Osorio, fiel a su costumbre, habló sin tapujos de la relación que tuvo con Juan Vidal, misma que terminó en tener relaciones sexuales ante la presencia de las cámaras, pero no una, sino en tres ocasiones. Eso sí, afirmó que nunca utilizaron los preservativos que habían, pues es una persona limpia, sana e higiénica.

“Soy una mujer sana, higiénica. Traigo, y él también, entre nuestras cosas nuestros productos íntimos. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños. Él es un hombre de 40 y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, hubo mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada” NIURKA MARCOS

Niurka aseguró que esperará a que salga Juan Vidal para ver si su historia continúa; sin embargo, mencionó que de no ser así el que sigue, no pasaría nada, pues es una persona muy desapegada con cualquier cosa en esta vida: “si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, sentenció.

