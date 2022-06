Los mejores deshumidificadores para sótanos, espacios de rastreo y otras áreas húmedas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya sea que estés lidiando con un sótano, un cuarto de lavado u otra área del hogar con humedad, un deshumidificador puede ayudarte a protegerte contra el moho y los hongos. También puedes hacer que el espacio sea más cómodo.

Pero ni siquiera el mejor deshumidificador resolverá todos tus problemas. Primero, debes encargarte de la fuente de la humedad en tu hogar.

“Un deshumidificador eliminará el agua del aire, pero si la causa del problema es una fuente continua de agua, un deshumidificador no será suficiente”, afirma Misha Kollontai, la ingeniera de Consumer Reports que supervisa nuestras pruebas de deshumidificadores.

Resuelve cualquier problema subyacente (como hallar fugas y limpiar el conducto de la secadora y las canaletas), luego, usa un buen deshumidificador para ayudar a mantener el nivel de humedad entre el 30 y el 50%, que es lo ideal; si el nivel es más alto, el moho y los ácaros del polvo comienzan a proliferar.

Verás modelos de una amplia variedad de fabricantes en nuestras clasificaciones de deshumidificadores, incluidos Danby, Frigidaire, GE, Hisense, hOmeLabs, Honeywell y Midea. Un poco más de la mitad de los deshumidificadores que probamos obtienen una calificación de Excelente en nuestras pruebas de eliminación de agua. Eso significa que eliminan del aire la cantidad de agua que prometen.

Todos los deshumidificadores tienen un humidistato (como un termostato para la humedad), pero en nuestras pruebas descubrimos que algunos son más precisos que otros. El humidistato detecta el nivel de humedad en un área y enciende o apaga el deshumidificador según sea necesario, para mantener el nivel de humedad deseado; se parece a un aire acondicionado, que mantiene la habitación a la temperatura establecida.

Solo algunos de los deshumidificadores que probamos obtienen una calificación de Excelente en nuestras pruebas de precisión del humidistato, por lo que se acercan mucho al nivel de humedad seleccionado.

Cambios en el mercado de los deshumidificadores

En 2019, el Departamento de Energía (DOE) cambió su prueba estándar para evaluar deshumidificadores. El DOE bajó la temperatura de la sala de pruebas para recrear mejor las condiciones en un sótano, que es donde se suelen usar los deshumidificadores.

Desde entonces, los fabricantes suelen afirmar que sus deshumidificadores pueden eliminar entre 20 y 50 pintas de agua del aire en 24 horas. Eso es un cambio con respecto a los deshumidificadores más antiguos, que solían tener tasas de eliminación de 30, 50 y 60 pintas por día.

No significa que los nuevos deshumidificadores eliminen menos agua que los anteriores. “En un ambiente más frío, hay menos agua en el aire que rodea al deshumidificador, por lo que el volumen de agua que puede extraer disminuye”, explica Kollontai.

Todos los modelos de nuestras clasificaciones de deshumidificadores actuales cumplen con el nuevo estándar del DOE.

A continuación, encontrarás siete modelos impresionantes, con capacidades que van desde aproximadamente 20 pintas hasta al menos 40 pintas por día. Todos tienen una puntuación lo bastante alta como para figurar en nuestra lista de recomendaciones. Asegúrate de consultar nuestra guía para comprar deshumidificadores mientras buscas productos. ¿Cuál es nuestro consejo? Te conviene comprar uno que tenga una capacidad mayor de la que podrías necesitar. El deshumidificador secará la habitación más rápido y no tendrás que vaciar el tanque con tanta frecuencia.

Deshumidificadores de capacidad alta

Los deshumidificadores de esta categoría absorben al menos 40 pintas de agua por día y se usan en habitaciones grandes que están húmedas o mojadas.

Deshumidificadores de capacidad media

Los deshumidificadores que probamos en esta categoría pueden eliminar entre 30 y 35 pintas de agua del aire por día y están destinados a habitaciones medianas o grandes que están un poco húmedas pero no mojadas.

Deshumidificadores de capacidad baja

Los deshumidificadores de este grupo pueden eliminar entre 20 y 25 pintas de humedad por día y pueden ayudar a secar espacios pequeños y húmedos.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.