Video: Mujer pelea con su amante, lo acusa con su esposo por darle una cachetada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una denuncia por supuesta violencia doméstica movilizó a policías mexicanos, que de inmediato llegaron a una vivienda, donde los esperaba una mujer que inicialmente acusó a una de sus parejas sentimentales de maltrato. Sin embargo, la supuesta víctima cayó en una serie de contradicciones que hicieron que el caso pasará de la denuncia a un reality show de comedia o a un talk show. Al ser cuestionada por un reportero que llegó a cubrir el caso, la mujer narró su vida y el nudo del supuesto conflicto de pareja. Al final los agentes no intervinieron y se retiraron, pero el video se viralizó en Twitter, porque ella confesó que también había acusado al amante con su esposo.

Les traigo chismesito: Mujer se pelea con su amante y lo acusa con su esposo. 1/4 pic.twitter.com/Zsjq1yV3UP — Don Favs (@Don_Favs) June 21, 2022

-Leer más: Amante de sicario del CJNG lo ayuda a escapar de la misma prisión que se fugó el Chapo

Todo indica que una serie de comentarios negativos y los celos entre la pareja fueron los que detonaron el enojo de la mujer y que ella se decidiera a llamar a la policía y así evitar que el amante fuera a visitar a sus nietos.

“Él es mi amante, mi querido, mi amante, lo que sea. Yo he estado con él, me he dormido con él y todo eso, es como mi marido —¿Usted tiene a su marido, le da permiso de que usted tenga otra persona?— Sí, ándele. Él quiere que yo esté bien”.

“Él me estaba diciendo: ‘Te vas a ching… a tu put… madre. —¿Y su marido dónde está?— Trabajando. —¿Cuánto tiempo lleva con su esposo?— Uy desde que me casé con él, hace muchos años. —¿Y con su amante?— Siete años (ocho años de amantes-queridos, dice su pareja)”.

“—¿Su esposo no se enoja?— No, pues está de acuerdo conmigo, luego viene por ella”.

“Una vez que me pegó una cachetada él. Mi papá (esposo, así le digo), me dijo: ‘Soy capaz de ir a darle unas cachetadas’, así me dijo”.

Los protagonistas de esta historia que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales son: Jazmín, la denunciante; Fidel López, su esposo; y Maclovio, el amante. Cabe aclarar que la policía no halló elementos para detener a alguna persona y la mujer tampoco presentaba signos de violencia física, lo que sí le recomendaron fue acudir a los centros de atención psicológica y a terapia de pareja por las agresiones verbales entre ambos.

-También te puede interesar:

Valeria Quiroz, la modelo con la que el Chapo le puso el cuerno a Emma Coronel, es mamá de una hija del Canelo

Fotos: Mujer policía muere apuñalada por su amante