“Llegué pedo y me costó la chamba”: Juan Carlos Gabriel de Anda reveló por qué lo despidieron de Fox Sports

Juan Carlos Gabriel de Anda, el exintegrante del elenco de Fox Sports se sinceró en una charla con su amigo el “Burro” Van Rankin y recordó cómo fue la noche que terminó con su despido de la cadena deportiva.

Vale recordar que, en su momento, hace ocho años, el video en cuestión se volvió viral, aunque ya ha sido eliminado de las plataformas y es difícil encontrarlo, pero Gabriel de Anda aceptó lo que era muy evidente: que llegaba borracho a trabajar, pero también recalcó que, aunque esa aparición en La Última Palabra le costó su salida de la televisora, no se arrepiente, ya que se siente privilegiado por haber conseguido ascender tan rápido.

“A Fox Sports sí llegué pedo y me costó la chamba, pero no me arrepiento. Eso sí, déjame decirte algo, no existe un solo güey en toda la televisión deportiva que haya sido antes un futbolista que ‘ni fu ni fa’, que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco años haya estado en todos los programas de Fox Sports porque yo narré, analicé y eché desmadre“, expresó Juan Carlos Gabriel.

En este mismo sentido, en la entrevista que le realizó el comunicador para La Saga, reveló que en otros programas también llegaba tomado y que no era él único, ya que sus compañeros en Fútbol Para Todos “Faisy” y Jean Duverger también lo hacían por diversión.

“Yo estuve en un programa con ‘Faisy’ y Jean Duverger en el que era cagado llegar pedo a hacer el show o llegar bien pinche crudo para ser desmadrosos”, aseguró.

“Yo hacía cinco programas al día y no me arrepiento de haber llegado pedo aquella vez porque yo estaba ahí físicamente, pero mentalmente había renunciado desde mucho antes. A mí no me volvía loco estar en la televisión que es por lo que muchos matan”, acotó.

Finalmente, reveló a qué se dedica ahora que ya alejado de los medios deportivos: “Mientras la gente piensa que desde aquel tema hace ocho años no hago nada de mi vida, tengo temas con sindicatos, fideicomisos, obras de arte. Si me preguntan a qué me dedico te digo que a mi hijo, a tomar buen café y a mi madre porque en cualquier momento se va, eso es lo que ahora hago”, concluyó.

