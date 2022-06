Medallista olímpico ucraniano revela que pensó en matar a su colega ruso por la invasión a su país

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La invasión rusa en Ucrania continúa tras más de 100 días y las historias en torno al tema siguen fluyendo, una de ellas es la que contó el nadador ucraniano Mykhailo Romanchuk tras ganar la medalla de bronce en los 800 metros libres en el Mundial de Natación, en la que reveló que hace unos meses pensó en matar a uno de sus rivales de Tokio 2020, a quien consideraba su amigo.

El tercer lugar del mundial celebrado en Budapest dedicó la medalla a la gente de su país y dijo que representaba que ellos no se daban por vencidos y pelean hasta el final, pero también confesó que está muy afectado por la situación que se vive allá, donde tuvo que dejar a su pareja y a su padre, quien está alistado en el ejército.

“Si alguien me dice que el deporte no es política, le diría que el deporte es la mayor manifestación política. Desafortunadamente es así y por eso lo correcto es que los rusos no estén aquí, porque si llego a ver a alguno de ellos no sé cómo reaccionaría. Quizá con agresividad. No lo sé. Especialmente cuando el espaldista asistió al mitin de Putin. Estuve dispuesto a ir y matar“, dijo refiriéndose al nadador ruso Eugeny Rylov, quien lo hizo sentir rabia cuando lo vio en el evento del mandatario ruso en marzo, portando el símbolo “Z” que representa el apoyo a la invasión.

Mykhailo Romanchuk, una medalla por Ucrania: del exilio en Alemania a las ganas de "matar a Rylov" https://t.co/08Ufp0mght pic.twitter.com/NpDqERTDBH— El Bernabéu (@elbernabeucom) June 22, 2022

Vale recordar que Mykhailo Romanchuk y Eugeny Rylov, doble campeón olímpico de 100 y 200 metros espalda en Tokio 2020, mantenían una amistad y ambos formaron parte hasta el pasado otoño del equipo Energy Standar, que disputa la International Swimming League. Mykhailo Romanchuk ‘ready to kill’ former friend Evgeny Rylov pictured at pro-Putin rally – story by ⁦@StateOfSwimming⁩https://t.co/OzFl4QPua4— Martyn Ziegler (@martynziegler) June 22, 2022

Tras ser visto en el mencionado evento de Putin, Rylov fue sancionado por la Federación Internacional de Natación (FINA) con nueve meses de suspensión, por ello no compitió en el Mundial de Natación. Speedo cancels contract with Olympic champion Evgeny Rylov after he appears at Staged Putin war-on-Ukraine rally with nationalistic Z on his jacket. Rylov fees now going to aid agency https://t.co/KK5FU08BWx— StateOfSwimming.com (@StateOfSwimming) March 22, 2022

