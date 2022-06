Tremendo escote profundo de Adamari López en Premios Tu Música Urbano 2022 acapara miradas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López es una de las conductoras de la televisión hispana de Estados Unidos más consentidas por el público. La presentadora de “Hoy Día” en Telemundo asistió a Premios Tu Música Urbano 2022 que se celebró en Puerto Rico. Adamari no solo asistió a la alfombra roja del evento si no que también presentó un premio durante la presentación, sorprendiendo a sus fans con un segundo look.

A diferencia de su look de la alfombra roja, Adamari no lució transparencias con el jumpsuit que usó sobre el escenario del evento. Sin embargo, la chaparrita consentida no escatimó en el escote y este atuendo lució una extremadamente profundo que dejaron verla completamente sin sostén.

Adamari López presentó un premio durante la gala de Premios Tu Música Urbano 2022. / Foto: Alexander Tamargo/Telemundo

Por primera vez Telemundo transmitió el evento a Estados Unidos y la ceremonia fue presentada por Omar Chaparro, Zuleyka Rivera y Carmen Villalobos. Los números musicales pusieron a bailar a todos y entre los que se destacaron fueron Blessd y Lenny Tavárez que se unieron para interpretar el éxito del momento “Medallo”; mientras que la sensación mexicana Christian Nodal trajo su exitoso tema de música regional con toques de urbano “Botella tras botella” y se unió a “La Princesa Urbana” boricua Valeria Fernández (VF7) en la premier mundial de “Pensar en ti”.

Chesca y Nio Garcia interpretaron el tema “Tu2ru” y CNCO lanzó su nuevo sencillo “No apagues la luz” en otro estreno mundial, mientras que el salsero Victor Manuelle y Miky Woodz se unieron a la premier televisiva de “Vamo’ a ver si el gas pela”.

Alex Zurdo, Indiomar y Amara Rodes trajeron urbano cristiano por primera vez al escenario de “Premios Tu Música Urbano” con una versión especial de “A pesar de mi”. La sensación de los corridos tumbados Natanael Cano, sorprendió con su tema electrónico “NataAoki” grabada con Steve Aoki, y para cerrar la noche con broche de oro N’Klabe, El Gemelo y Funk Salsa Urban, pusieron a bailar a todos con “100%: The Salsa Remix”.

