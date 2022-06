‘La Mesa Caliente’: Explota debate entre Myrka Dellanos y Verónica Bastos tras decisión de Corte Suprema sobre el aborto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La noticia que ha consternado a la nación es la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en eliminar el derecho constitucional al aborto. Toda la nación está hablando del tema y “La Mesa Caliente” reflejó lo dividido que pueden estar los hogares latinos ante esta nueva realidad.

Myrka Dellanos y Verónica Bastos protagonizaron un debate acalorado en el talk show de Telemundo cuando abordaron el tema. Después de que un abogado explicó lo que significaba la decisión de la Corte Suprema, las presentadoras de televisión dieron sus puntos de vista completamente opuestos.

“Esa es la clave del día de hoy, que las personas sepan que sí se pueden hacer un aborto, solo tienen que escoger el estado en donde será. Hay muchas leyes que van a ir cambiando un poquito pero realmente eso nunca estuvo en la Constitución“, explicó Myrka.

Y lo que dice la que fuera pareja de Luis Miguel es que la Corte Suprema eliminó el derecho constitucional sobre el aborto, pero no lo prohibió solo lo ha dejado en manos de cada estado. Esta decisión deja a algunas mujeres desamparadas ya que si se practican un aborto no tendrán la protección de la Constitución y fue un punto que sacó a relucir Verónica.

“Lo que hoy está sucediendo, no es que están prohibiendo el aborto, lo que están prohibiendo son los abortos seguros porque van a seguir sucediendo porque la mujer tenemos el derecho a tomar la decisión sobre nuestro cuerpo. Respeto a quienes defienden el derecho a no abortar y tener el hijo pero yo creo que en mi caso, a mi me parece que es una decisión absolutamente personal y esta prohibición es en algunas ciudades y en otras no… lo único que va a provocar es más muertes de mujeres que se vayan a clínicas clandestinas que no están preparadas para hacer este tipo de….“, dijo Verónica antes de ser interrumpida por Myrka.

Myrka agregó, “Eso no va a suceder porque puedes ir a otros lugares a hacertelo”.

“Sí, pero si no tengo el dinero?” le preguntó Verónica.

Myrka le recordó a Verónica que hay fundaciones que ayudan a personas de bajos recursos para poder realizarse un aborto si así lo desean.

Giselle Blondet intervino haciendo otro punto clave diciendo, “Yo no es que esté a favor del aborto pero también pienso en las necesidades de algunas personas. Entonces cuando uno escucha al abogado decir que el gobierno puede decidir si nosotros podemos utilizar un arma pero entonces nosotros no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, a mi eso no me parece que está bien“.

“Es que hay que seguir lo que está en la Constitución de los Estados Unidos y por eso fue porque se creó amigas“, agregó Myrka.

Verónica continuó defendiendo su punto de vista diciendo que es mejor que se pueda tomar una decisión sobre su cuerpo “no que alguien la tome por ti”.

“Hoy, aquí en los Estados Unidos la están tomando [la decisión] por nosotras. Entonces, me tiene molesta”, dijo Verónica.

Myrka atacó y dijo, “No, no es cierto. Estás equivocada todavía porque no están tomando la decisión por ti. Te están dando la libertad de poder escoger en donde puedes hacerlo“.

