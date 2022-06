Zinadine Zidane y el icónico cabezazo a Marco Materazzi: un insulto a la hermana de “Zizou” desató la ira de la estrella de Francia 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Mundial de Alemania 2006 dejó grandes partidos. La gran final de aquella Copa del Mundo estuvo representada por dos grandes selecciones como Italia y Francia. Los italianos levantaron el trofeo en aquel Mundial, pero ese partido decisivo estuvo lleno de incidentes y uno de ellos fue el icónico cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi, agresión que llevó a “Zizou” a los vestuarios.

Cuando el más creativo perdió la cordura. Zidane 🇫🇷, Materazzi 🇮🇹, el cabezazo, Elizondo 🇦🇷.



Faltan 244 días para Qatar 2022.pic.twitter.com/dGKfnjqo6Q — VarskySports (@VarskySports) March 21, 2022

La estrella francesa fue sacada de sus casillas por el jugador italiano. Aquella imagen ha quedado enmarcada en la historia como uno de los puntos claves de aquel encuentro. La estrella de Francia desató toda su ira sobre su rival luego de que este le mencionara a su hermana.

“En el campo hay insultos, todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó. Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila, fue solo un segundo y me desconecté… Pero luego hay que aceptarlo, yo no estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria“, dijo Zidane en una entrevista con L’Equipe, recopiladas por Mediotiempo.

La versión de Marco Materazzi

Por su parte, el ex futbolista italiano cuestionó las actitudes de Zidane. Ambos eran protagonistas de fuertes encontronazos, pues Materazzi debía marcar a la estrella francesa para neutralizarla y, en medio del calor de partido, el ex jugador de la azurra mencionó a la hermana de “Zizou”.

“¿El cabezazo de Zidane? No lo esperaba en ese momento. Tuve la suerte de no esperar ese episodio, porque de haber estado preparado, ambos habríamos terminado en los vestuarios. Tuvimos un contacto en el área. Él marcó el gol de Francia en el primer tiempo y el seleccionador (Marcello Lippi) me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque le fruncí el ceño y él me dijo: ‘Te daré mi camiseta más tarde’. Yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta”, relató. Zinédine Zidane on his 2006 World Cup final headbutt🗣:



“I’m not proud of what I did to Marco Materazzi, but it’s part of my journey.” pic.twitter.com/AUEgozDysW— Players Sayings (@PlayersSayings) June 19, 2022

