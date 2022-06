Oficina del procurador de Texas crea un feriado anual para celebrar el derrocamiento de Roe vs. Wade

Tras el fallo de la Corte Suprema de suprimir Roe vs. Wade, poniendo así fin al derecho al aborto en Estados Unidos, Ken Paxton, fiscal general de Texas, marcó este hecho al cerrar sus oficinas en todo el estado este viernes y crear un feriado.

En su cuenta de Twitter, Paxton emitió un comunica donde anunció que haría del 24 de junio un feriado anual, es “en honor a los casi 70 millones de bebés no nacidos asesinados en el útero”.

“Roe v. Wade y su caso sucesor, Planned Parenthood v. Casey, no tienen ninguna base en la Constitución de los Estados Unidos”, dijo Paxton, en parte, en un comunicado. “Sin embargo, durante medio siglo, los estadounidenses han tenido que vivir bajo estos dictados ilegítimos, ilegales e inconstitucionales de una Corte Suprema partidista y obstinada. No más”.

SCOTUS just overruled Roe & Casey, ending one of the most morally & legally corrupt eras in US history. Praise the Lord.



Abortion is now illegal in Texas.



And today I’m closing my office—and making it an annual holiday—as a memorial to the 70 million lives lost bc of abortion. — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) June 24, 2022

El dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos otorga a los estados del país la autoridad para limitar o prohibir el aborto en su totalidad.

Actualmente, tiene Texas tiene una “ley de activación” que entrará en vigencia 30 días luego de que la Corte emita su sentencia oficial. La legislación hace que la mayoría de los abortos sean ilegales en la entidad, con algunas excepciones: si es necesario para salvar la vida de la persona embarazada o si hubiera riesgo de discapacidad grave a causa del embarazo. Today's historic decision is the culmination of generations of Pro-Life activism in defense of the unborn.



Texas' laws are clear – abortion is now unlawful in the Lone Star State.



I will work tirelessly to ensure our laws are fully enforced and Life is protected in Texas.— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) June 24, 2022

Por su parte, la demócrata Rochelle Garza, quien desafiará en el mes de noviembre en las elecciones intermedias para el cargo del Fiscal de General de Texas, emitió un comunicado, diciendo:

“Me postulo para Fiscal General de Texas para luchar por las familias de Texas y eso incluye su derecho constitucional a la libertad reproductiva. La decisión de la Corte Suprema de anular casi 50 años de precedentes que reconocen el derecho constitucional a la autonomía corporal y el acceso al aborto tendrá terribles repercusiones para las familias trabajadoras de Texas y afectará de manera desproporcionada a las mujeres de color, las personas que viven en la pobreza y las comunidades rurales”. My name is Rochelle Garza and I’m the Dem nominee for TX Attorney General.



With Roe gone, the AG will be the last stand for Texans’ right to reproductive freedom. We MUST win this seat and we need your help. Donate to our campaign now.https://t.co/l8AjmHnp1Z— Rochelle Garza (@RochelleMGarza) June 24, 2022

