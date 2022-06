“Recuerdo haber pensado que nunca podría encabezar nada”, confesó Billie Eilish sobre formar parte de festivales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A poco de presentarse en el icónico Festival de Glastonbury, Billie Eilish se ha tomado el tiempo para hablar de cómo se siente como artista femenina y la forma que la industria espera que ellas tengan “el espectáculo más grande”, pero que no es normal que encabecen este tipo de evento y que llego a pensar que “nunca podría encabezar nada”.

Expresó que “era genial ser una mujer joven y encabezar festivales, porque está tan dominado por los hombres” sobre su participación en Glastonbury y que en algún momento se sintió “desesperada sobre el futuro de las mujeres en la música en 2017 y 2018.

“Veía estas alineaciones para festivales y todo eran tipos. Y eran todos los artistas que me gustaban, pero era como, ‘¿Cuándo participarán las mujeres?’ […]. Las mujeres tienen que tener un millón de bailarinas de respaldo y un millón de cambios de vestuario y su cabello hecho, y disfraces locos y puesta en escena. Me encantan los artistas masculinos, pero apenas tienen que hacer mierda para tener un espectáculo que le guste a la gente, y se espera que las mujeres tengan el espectáculo más grande”, expresó sobre el tema.

Eilish agregó que estaba cansada de “sentir que tenemos que hacer eso para sentirnos adecuadas. Si quieres hacer eso, entonces es genial, pero recuerdo haber pensado que nunca podría encabezar nada debido a esas expectativas”.

“A menudo siento que no merezco estar aquí en este momento haciendo este espectáculo y en este escenario. En cualquier momento del último año que he encabezado un festival, me he sentido como, ‘¿Por qué me elegirías?’ Con eso en mente, voy a ir aún más duro para demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo y no a medias… Voy a salir y a tope”, reflexionó sobre su relación con el síndrome del impostor.

Sumó que estar este tipo de eventos y lograrlo la ha ayudado, hay una parte de ella que “dice: ‘Esto es tan estúpido y tan humillante que estoy aquí, no se me debería permitir estar aquí arriba o listo para esto’. Y luego el otro lado dice: ‘No, estás aquí; te eligieron y están aquí para ti’. Tengo que convencerme de que no soy un gran perdedor y accidentalmente allí … A veces me resulta muy difícil procesar esta vida”.

Actualmente, Billie Eilish está en medio de su gira mundial “Happier Than Ever”, por Europa y Reino Unido, y ha anunciado nuevas fechas en Asia en agosto, para luego visitar Australia y Nueva Zelanda en septiembre de 2022.

También te pueden interesar:

–Billie Eilish confiesa haber usado una “doble de cuerpo” para pasear de incógnito en Coachella

–Billie Eilish comenta acerca de su experiencia al padecer el síndrome de Tourette

–Billie Eilish, Demi Lovato, Ariana Grande y 160 artistas defienden el aborto en Estados Unidos