Thalía despide a su abuelita Eva Mange con estremecedor mensaje: “Fuiste fortaleza hasta el último de tus días”

La noche del pasado 24 de junio Laura Zapata confirmó la muerte de Doña Eva Mange Márquez a través de sus redes sociales. Horas más tarde, Thalía compartió un conmovedor video que acompañó con un mensaje de despedida a su abuelita de 104 años.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde la cantante y actriz mexicana compartió un estremecedor video con el que recordó algunos de los grandes momentos que vivió al lado de su entrañable abuelita, además de un texto en el que expresó la profunda admiración que siente por ella.

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible, un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea”, escribió.

Una selección de fotografías de su juventud, las conversaciones a distancia y hasta los últimos momentos de Doña Eva, fueron solo algunos recuerdos que Thalía mostró a sus 19 millones y medio de seguidores para recordar las grandes enseñanzas que les deja un ser tan especial.

“Nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste como resolver nuestras emociones cantando y bailando”, añade.

Asimismo, le deseó a su querida abuelita un feliz reencuentro con su hija Yolanda Miranda Mange, quien asegura se lo contó una madrugada anterior entre sueños.

“Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. ¡Tu hija estará esperándote también!”. Thalía

Finalmente, la intérprete expresó el gran amor que siente por su abuela, quien será velada durante todo el sábado 25 de junio y posteriormente, el domingo 26, sus restos serán cremados para ser llevados temporalmente a la casa que habitó, tal como lo reveló Laura Zapata ante diversos medios de comunicación.

“Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela y siempre estarás cerquita de nuestro corazón. Te amo abuelita. Te amo mucho, mucho, mucho“. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

